Empresa dos sonhos: o que as organizações ‘queridinhas’ de profissionais brasileiros têm em comum

Não é segredo que o ESG está por todos os lugares. Seja nos discursos de executivos, nas publicações do LinkedIn ou em reuniões corporativas, essas três letrinhas sempre aparecem.

O que pode ser uma surpresa, na verdade, é que essa relevância toda tem um motivo: além dos inúmeros benefícios que a implementação das práticas ESG traz para as organizações, empresas sustentáveis chamam a atenção dos profissionais – e se tornam verdadeiras ‘queridinhas’ quando o assunto é ser a empresa dos sonhos.

Não à toa, todas as dez empresas que aparecem no ranking de empresas mais desejadas por profissionais brasileiros investem em práticas ESG.. Segundo a lista, divulgada pela Cia de Talentos em 2023, Google, Vale, Ambev, Globo, Itaú, Nestlé, Bradesco, Natura&Co, Microsoft e Bayer são as organizações que mais brasileiros sonham em trabalhar.

Veja, abaixo, o ranking completo – e conheça as práticas de ESG adotadas por cada uma.

1º – Google

O Google vem adotando iniciativas sustentáveis para além das telas dos computadores. Em novembro de 2023, a companhia anunciou uma parceria com o Centro de Operações do Rio, o COR-Rio, para identificar e medir as fontes de emissões de gases poluentes. Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, celebrou o destaque no ranking. “Isso serve de estímulo para nos aprimorarmos ainda mais”, escreveu ele em uma publicação no LinkedIn.

2º – Vale

Ser referência em sustentabilidade é a prioridade da Vale, que “se comprometeu a proteger e recuperar mais 500 mil hectares de florestas no Brasil até 2030”. “A meta florestal, uma das mais robustas do setor mineral, irá contribuir para o objetivo da companhia de se tornar carbono neutra em 2050”, diz documento oficial divulgado pela empresa.

3º – Ambev

A Ambev não se destaca apenas por ser a maior fabricante de cervejas do Brasil, mas também por suas iniciativas ESG. Durante o Carnaval de 2024, a empresa investiu R$ 20 milhões para melhorar a experiência de ambulantes e catadores de recicláveis. Os trabalhadores receberam treinamentos, equipamentos de proteção, estrutura para descanso, além de apoios para logística e incentivo financeiro.

No Carnaval, Ambev apoia 45 mil profissionais entre ambulantes e catadores (Agência Califórnia/ Ambev/Reprodução)

4º – Globo

De olho na crescente pressão por mais representatividade e inclusão, a Globo adotou uma agenda ESG robusta, que vai além da diversidade – impacto social, bem-estar de colaboradores, biodiversidade, governança transparente e educação como vetor de transformação também fazem parte das prioridades da empresa para os próximos anos.

5º – Itaú

Sucesso financeiro e preocupação ESG podem andar de mãos dadas. E o Itaú tem mostrado isso. Em 2019, “após um período de estudo e diagnóstico dos desafios globais da agenda de sustentabilidade”, como explica o site institucional do banco, foram estabelecidos uma série de compromissos. Dentre as promessas, proporcionar um ambiente de trabalho diverso e oferecer produtos para uma economia sustentável são as maiores prioridades.

6º – Nestlé

A Nestlé, uma das principais empresas de alimentos do mundo, se comprometeu a produzir chocolates mais sustentáveis. A aposta é tornar a produção da matéria-prima menos agressiva do ponto de vista ambiental, mas também social e econômico.

7º – Bradesco

Em 2021, o Bradesco comunicou o investimento de R$ 250 bilhões para financiar setores e ativos de impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A meta é atingir o valor até 2025. Esse foi o maior compromisso ESG dos bancos brasileiros anunciado até então.

8º – Natura&Co

A Natura&Co se destaca pela sua atuação na preservação da Amazônia, mas também tem sólidos compromissos para enfrentar a crise climática e garantir igualdade e inclusão. “Colocar as pessoas no centro de nossas decisões e promover um ambiente que desperte a potência de nossos colaboradores é uma crença importante para nós”, escreveu Mariana Talarico, Diretora de Recursos Humanos da Natura&Co, em uma publicação no LinkedIn sobre a classificação da companhia no ranking da Cia de Talentos.

Natura&Co investe na transformação dos desafios socioambientais em oportunidades de negócio

9º – Microsoft

Segundo relatório da EXAME Research ESG, a Microsoft está entre as empresas de tecnologia que mais gera resultados significativos a partir da inclusão. As diretrizes ESG são, inclusive, utilizadas para definir as metas de executivos. “Os resultados mostram que este reconhecimento está diretamente atrelado a uma boa reputação de marca”, escreveu Tania Cosentin, presidente da Microsoft no Brasil, em uma publicação no LinkedIn.

10º – Bayer

Em 2022, a Bayer fez um anúncio marcante ao lançar sua primeira plataforma digital voltada para simplificar a transição para a sustentabilidade na agricultura. Com objtivo de fomentar a redução nos gases de efeito estufa, os agricultores inscritos no programa têm acesso a descontos na aquisição de insumos, além de outras vantagens. Essa iniciativa destaca o compromisso da empresa em apoiar práticas agrícolas mais sustentáveis.

*Esse conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME