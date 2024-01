MXRF11 ultrapassa 1 milhão de cotistas, mas está fora de lista de FIIs

Na última semana, o fundo imobiliário Maxi Renda (MXRF11) divulgou um feito histórico em seu informe mensal. Ele ultrapassou 1 milhão de investidores na bolsa.

Com isso, além de ser o FII com maior número de cotistas da indústria, ele também é o primeiro a alcançar a marca de 1 milhão de investidores.

De acordo com o último boletim mensal de fundos imobiliários da B3, referente ao mês de dezembro, existem aproximadamente 2,5 milhões de investidores de FIIs no Brasil.

Ou seja, a quantidade de investidores do MXRF11 representa mais de 40% do total.

Mas, afinal, por que o MXRF11 se tornou tão popular entre os investidores brasileiros?

Há vários motivos para isso como, por exemplo, ser um fundo imobiliário com uma estratégia híbrida, ou mesmo por estar dentro da distribuição da XP, uma corretora popular e que tem grande alcance no mercado de FIIs.

Mas, talvez, o motivo que mais chame a atenção do investidor é o fato de o Maxi Renda ser um fundo imobiliário de cotas baratas. Hoje, é possível comprar uma cota do FII com um pouco mais de 10 reais.

Isso o torna bastante acessível para o investidor pessoa física. Porém, isso não significa que ele é um fundo imobiliário barato (isso depende de qual é o seu valor patrimonial) ou que é a melhor opção de investimento para a sua carteira.

É o que acredita Caio Araujo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research. Para ele, o contexto atual abriu uma oportunidade para vários fundos imobiliários listados em bolsa. Mas o Maxi Renda não está entre eles…

O Caio garimpou a bolsa neste início de ano e selecionou alguns fundos imobiliários em que vê grande potencial de lucro este ano. Ele destacou, principalmente, os FIIs de tijolo, um segmento que acredita que deve capturar muito bem o ciclo de corte dos juros.

A carteira recomendada dele para começar o ano trouxe 5 fundos imobiliários que, na visão do Caio, podem dar lucro em duas frentes:

Com a valorização das cotas , visto que eles estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial; Com o pagamento de dividendos “gordos” , que podem chegar a até 11% em 2024.

5 FIIs baratos e que podem pagar até 11% em dividendos, segundo analista

Os fundos imobiliários selecionados pelo Caio para comprar neste início de 2024 estão baratos, têm liquidez robusta e um bom histórico de gestão, fatores de grande importância, de acordo com o analista.

É por isso que, atualmente, ele recomenda a compra desses FIIs e não tem o MXRF11 na carteira recomendada dele, que leva o nome de “Renda Imobiliária”.

Desde a criação, em 1º de janeiro de 2017, até 1º de janeiro deste ano, essa carteira teve 121,7% de valorização. Ou seja, mais do que dobrou o dinheiro de quem seguiu à risca as indicações do Caio.

Em contrapartida, quem investiu no Ifix (principal índice de fundos imobiliários da bolsa) neste mesmo período, teve apenas 77,5% de lucro.

Agora, você pode conhecer algumas das melhores indicações desta carteira sem pagar nada. Isso porque um relatório com os 5 melhores fundos imobiliários recomendados pelo Caio foi liberado como uma cortesia para você.

Entre as recomendações, você irá encontrar:

Um fundo de lajes corporativas que pode render mais de 18%, somando o potencial de valorização e de dividendos;

Um fundo de crédito imobiliário com desconto de 6,4% e que pode pagar até 11% em dividendos;

Um FII de shoppings centers que tem potencial para render até 10%, somando o potencial de valorização e os proventos.

Todos os meses, o Caio disponibiliza um relatório recomendando 5 fundos imobiliários com o maior potencial da bolsa, na opinião dele. E o relatório com as indicações de janeiro já está disponível para qualquer pessoa interessada.

Isso porque a Empiricus Research liberou o acesso a esse relatório como cortesia. Ou seja, você não precisa pagar nada e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise para poder conhecer todas as indicações.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus