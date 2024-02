Este setor tem mais de 2 mil vagas abertas – e não encontra profissionais capacitados para ocupá-las

Em uma rápida pesquisa no LinkedIn por oportunidades no setor inteligência artificial, é possível encontrar mais de 2 mil vagas abertas. No entanto, boa parte dessas posições não deve ser preenchida: faltam profissionais no mercado especializados em IA.

Segundo estimativas do Fórum Econômico Mundial, seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, mas atualmente apenas metade dos funcionários têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas. “Treinar profissionais para utilizar inteligência artificial e big data ocupa o terceiro lugar entre as prioridades das organizações nos próximos cinco anos”, diz um trecho do relatório The Future of Jobs, divulgado no ano passado pela organização.

Com o recente boom de ferramentas de inteligência artificial, empresas se viram obrigadas a adotar a nova tecnologia de forma bem rápida. Diversos setores (e não apenas TI, mas também saúde, educação e finanças, por exemplo) tiveram de implementar a inteligência artificial quase da noite para o dia – do contrário, ficariam para trás e perderiam espaço no mercado.

O resultado foi um crescimento gigantesco (como poucos setores já experimentaram). Para ter ideia, o Fórum Econômico Mundial estima que a IA deve crescer 30% até 2027. As informações da consultoria McKinsey, por sua vez, revelam que a IA é responsável por uma movimentação anual de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia global.

Nesse cenário, ficou indispensável a contratação de profissionais que dominassem a inteligência artificial e fossem capazes de aplicá-la dentro das organizações. Porém, diante do crescimento repentino, as empresas se depararam com outro desafio: o número de profissionais capacitados em IA não acompanha a crescente demanda do mercado.

Competição acirrada eleva salários e traz flexibilidade

O que poderia ser um obstáculo virou uma grande oportunidade: não param de surgir novas vagas em IA. Nos últimos dois anos, oportunidades nesse mercado mais que triplicaram no Brasil, segundo o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn. Em números globais, as vagas aumentaram 17% mais rápido que em outros setores.

Para atrair talentos para preencher tantas vagas disponíveis, as organizações recorreram a benefícios bem atrativos, como salários acima da média de mercado e a flexibilidade para os profissionais desempenharem suas funções de qualquer lugar do mundo.

Segundo o Guia Salarial 2023 do setor de TI, o salário de profissionais de IA no Brasil pode variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão). Os valores vão depender, é claro, da senioridade do cargo, porte da empresa, setor de atuação, região onde a organização está localizada, nível estratégico da vaga etc.

Para Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME, essa é uma verdadeira revolução nos negócios. “Quem percebeu esse movimento do mercado e está buscando qualificação, já saiu na frente”, afirma. “Mas você ainda pode aproveitar essa revolução tecnológica para dar um verdadeiro salto na sua carreira nessa nova profissão”, reforça ela.

