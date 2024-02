Melhores do Mercado: conheça as gestoras premiadas em 2024

A EXAME premiou na noite desta quinta-feira, 22, as melhores gestoras do país. O prêmio Melhores do Mercado é o mais tradicional ranking de fundos de investimentos do país, com duas décadas de história e credibilidade.

A cerimônia de premiação foi realizada no WTC em São Paulo e foram premiados os fundos que tiveram a melhor performance dos últimos dois anos, combinando consistência com gestão de risco. Foram consideraram três fatores principais: performance, consistência do resultado e gestão de risco.

Ao todo, 21 fundos foram premiados em sete categorias: renda Fixa (Crédito Privado High Grade e Debêntures Incentivadas), Multimercado (Macro, Macro Previdência e Long & Short) e Ações (Long Bias e Long Only).

Além disso, EXAME premia a gestora do ano, que teve destaque em mais categorias da listada acima. Em 2024, a Absolute foi a vencedora. A gestora, que tem 34 bilhões sob gestão e 10 anos de existência, foi destaque nas seguintes categorias: Multimercado Macro, Multimercado Macro Previdência e Ações Long Bias.

Tiago Sant'anna, CEO da Absolute, conta em entrevista à Exame que ter tamanho e diferentes estratégias se tornou fundamental para sobreviver no longo prazo. “Gestoras monoprodutos, mesmo tendo qualidade, ficam muito expostas aos ciclos econômicos e há sinergias importantes em atuar em uma variedade de categorias.”

Gestoras vencedoras

Conheça as gestoras campeãs

Renda Fixa- Crédito Privado (High Grade)

Kinea

Bradesco

Atena

Renda Fixa - Debêntures Incentivadas

Itaú

JGP

BTG Pactual

Multimercado Macro

Neo

Absolute

Clave

Multimercado Macro Previdência

Kinea

Absolute

Itaú

Multimercado Long & Short

Tavola

Real Investor

Safra

Ações Long Bias

Squadra

Tork

Absolute

Ações Long Only

Real Investor

Alaska

Oceana

Sobre o ranking

O ranking deste ano foi elaborado pelo BTG Pactual(do mesmo grupo que controla a EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME com a ajuda de especialistas em investimentos. Premiamos os fundos que tiveram a melhor performance dos últimos dois anos, combinando consistência com gestão de risco.

Quais fundos foram incluídos no ranking?

Foram analisados cerca de 1.200 fundos que atenderam a critérios de corte estabelecidos pela EXAME.

Fundos ICVM 555

Entraram no cálculo:

Fundos abertos / condominiais

CMN 4661: Crédito Privado High Grade e segmento estruturado

Foram excluídos da análise:

FIDCs, Small Caps, FoFs, cambiais, estratégias matriciais (ex-post)

Fundos CMN 4444

Exclusão de Multimercados com Crédito Privado (novidade desta edição)

Os fundos analisados tiveram de se enquadrar também aos seguintes critérios:

Patrimônio líquido (PL) mínimo de R$ 500 milhões na data de corte, com exceção da categoria de fundos de debêntures incentivadas, nos quais esse critério partiu de R$ 100 milhões;

Patrimônio líquido (PL) médio no período maior do que R$ 100 milhões, com exceção da categoria de fundos de debêntures incentivadas, nos quais o critério partiu de R$ 50 milhões

Patrimônio líquido (PL) mínimo no período de R$ 50 milhões, com exceção da categoria de fundos de debêntures incentivadas, nos quais esse critério não foi considerado