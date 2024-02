Itaúsa (ITSA4) distribuirá R$ 8 bi em dividendos, mas não é a ‘principal fonte’ para investidores

Ao que tudo indica, parece que a holding brasileira Itaúsa (ITSA4) vai entrar para a lista de empresas que vão pagar dividendos extraordinários em 2024.

Isso porque o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de R$ 8 bilhões de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos investidores em 2024.

O valor se refere ao pagamento dos dividendos do exercício de 2023, somados aos proventos adicionais deste mesmo período, de R$ 3,1 bilhões, e aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no montante líquido de R$ 2,5 bilhões.

Não é preciso dizer que a notícia agradou – e muito – os acionistas da companhia.

Mas, apesar do bom desempenho da companhia, para os analistas da Empiricus Research existe um motivo que faz a holding se tornar uma fonte secundária de dividendos – e o que vale a pena, agora, é investir na “fonte principal”.

Saiba qual ação é a verdadeira ‘fonte de dividendos’

A analista da Empiricus Research Larissa Quaresma explicou, durante o programa Giro do Mercado, por que a holding não é a primeira opção da casa de análise quando o assunto são dividendos.

“A Itaúsa tem como principal fonte de dividendos o Banco Itaú (ITUB4). Quando o banco aumenta a distribuição de dividendos, a Itaúsa recebe mais dividendos e assim consegue repassá-los aos seus acionistas”, explica a analista.

Na prática, a entrega dos proventos bilionários, em grande parte, só ocorre em decorrência dos dividendos extraordinários feitos pelo banco Itaú.

Claro, também vale destacar que outro fator responsável pela “gorda” distribuição foi a venda que a empresa fez da sua participação remanescente na XP Investimentos, no final do ano passado.

Com cerca de R$ 1,7 bilhão em papéis vendidos do Grupo XP, a companhia conseguiu reduzir sua alavancagem (dívida) e assim fazer uma distribuição “completa” de seus lucros aos acionistas.

E, muito embora a companhia tenha se tornado uma opção para os investidores, ainda assim, segundo Quaresma, a fonte primária dos dividendos continua sendo a melhor opção para investimento.

“Itaúsa se tornar sim uma opção, mas a gente prefere estar na fonte e Itaú vai continuar sendo a principal fonte de dividendos”, afirma Quaresma.

Atualmente, a ação do Itaú participa da lista TOP 5 ações para dividendos da Empiricus Research.

A carteira de ações é voltada para os verdadeiros investidores de dividendos: aqueles com foco no longo prazo, na busca pela “paz de espírito” e por retornos atrativos no mercado.

