Transparência em questão: abrindo a caixa preta do mercado de influência

Pergunte a qualquer executivo de marketing e ele te abrirá um profundo incômodo: “Não sei avaliar meu investimento em marketing de influência”.

Seja pela participação de diferentes intermediários na cadeia ou pela falta de transparência sobre o quanto realmente é usado para contratar o influenciador, fato é que, em média, apenas 15% dos investimentos das marcas realmente alcançam o bolso dos creators, que por sua vez transformam esse valor em mídia de impacto direto.

Essa métrica, também conhecida no mercado como "Working Dollars", revela uma ineficiência crítica, pois a maior parte do orçamento das marcas se perde em intermediação, impostos e taxas. Como consequência ambos marcas e creators são prejudicados. De um lado, as marcas pagam muito mais por um determinado resultado. Do outro, os Creators são pouco remunerados e encontram muita dificuldade para se desenvolverem em suas carreiras.

“Poder parecer que estou exagerando, mas já pagamos 600% a mais pelo mesmo trabalho, do mesmo creator. Fiquei revoltada quando descobri.” - diz uma executiva que prefere não se identificar.

Atrelado aos intermediários, as marcas enfrentam total falta de transparência, sem saber a fatia do bolo que cada agente retira da cadeia de valor. Ficam reféns de um mercado pouco estruturado e desorganizado, que carece de inovação que traga transparência e controle de como os investimentos são feitos. Como resultado final, muitas marcas deixam de investir em um canal promissor por conta de um baixo retorno por real investido.

As Opções de Investimento e Seus Respectivos Desafios

Ao explorar as opções de como investir no marketing de influência, as marcas se deparam com algumas abordagens, cada uma com seus próprios desafios. Geralmente, seguem três possíveis caminhos de investimento: gestão interna manual, contratação de agências, ou uso de plataformas de marketing de influência.

Gestão Interna Manual: Optar pela gestão interna das campanhas de influenciadores significa que a empresa assume total controle e responsabilidade sobre suas estratégias de marketing de influência. Apesar de parecer vantajosa, essa abordagem apresenta diversos desafios, como a falta de conhecimento especializado, a demanda significativa de tempo para desenvolvimento e execução internos, e a burocracia envolvida em processos como o recrutamento de influenciadores, gestão de pagamentos, monitoramento de atividades e consolidação dos resultados. Além disso, o período inicial de tentativa e erro pode retardar significativamente o aprimoramento e a eficácia das campanhas.

Contratação de Agências e Terceiros: A alternativa de delegar a gestão das campanhas a agências ou intermediários introduz diferentes desafios. Com a inclusão de 2 a 4 intermediários entre a marca e o influenciador, como agências de publicidade, de influenciadores, regionais, plataformas e gerentes de influenciadores, o orçamento é significativamente impactado por margens e taxas de serviço. Isso diminui a parcela do orçamento destinada diretamente aos esforços de mídia de influência, reduzindo o impacto potencial das campanhas. Outras complicações incluem a falta de transparência nos custos, menor controle e customização das campanhas, ineficiências operacionais e dependência de terceiros. Além disso, essa dependência pode restringir o desenvolvimento de competências internas em marketing de influência, mantendo a empresa dependente desses serviços a longo prazo e limitando a velocidade de aprendizado. A exclusividade no acesso a influenciadores, mantida por essas agências, também reduz a transparência e o potencial de sucesso das campanhas.

Plataformas de Marketing de Influência: A maioria das plataformas de marketing de influência oferece soluções que abordam apenas aspectos parciais do processo de marketing com influenciadores, focando na busca e seleção destes profissionais sem gerenciar a amplitude das campanhas de influência. Algumas plataformas, apesar de se promoverem como soluções tecnológicas, operam de maneira similar a agências tradicionais, enfrentando desafios parecidos em termos de eficiência de investimento. Adicionalmente, a posse das bases de influenciadores por essas plataformas pode impedir um relacionamento direto entre marcas e influenciadores, limitando a transparência e a efetividade das iniciativas de marketing.

Cada uma dessas opções tem seus desafios e limitações, levando as marcas a procurarem soluções mais eficientes e abrangentes para maximizar o retorno de seus investimentos em marketing de influência. Muitas acabam por utilizar mais de uma opção ao mesmo tempo, incorporando complexidade na hora de colher resultados de múltiplos parceiros para maior entendimento do impacto das diferentes campanhas.

Solução em destaque no mercado

Com pouco mais de 1 ano no mercado, a plataforma BrandLovrs, apoiada por grandes fundos e creators mundialmente conhecidos como Will I Am e J Balvin, se posiciona como uma solução transformadora. Seu modelo promete operar a relação marca-creator com 100% de Working Dollars. Isso significa que todo o investimento das marcas é direcionado aos creators.

Além da desintermediação, o software desenvolvido pela BrandLovrs possui gestão integrada completa, que permite investir saldo, gerenciar múltiplas campanhas e fazer pagamentos automatizados - de ponta a ponta, tudo dentro da plataforma. Adicionalmente, permite às marcas criarem suas próprias comunidades de creators e serem donas de seus dados, permitindo que as marcas se relacionem diretamente com seus creators e acumular insights e aprendizados que refletem em melhores resultados no longo prazo.

O objetivo da plataforma é se destacar como um farol de eficiência e transparência no mar turbulento do mercado de influência. Com sua abordagem inovadora, a plataforma não só endereça os problemas históricos do setor mas também abre caminho para um futuro onde o verdadeiro potencial da influência é totalmente realizado, beneficiando marcas e creators de maneira igualmente impactante.