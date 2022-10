Gestora do BB lança ETF que acompanha o preço do milho

A gestora de fundos de investimento do Banco do Brasil inicia nesta segunda-feira, 10, oferta para reserva de investimentos do ETF IFMILHO. O fundo tem como objetivo refletir as oscilações do índice Futuro de Milho (IFMILHO B3), que acompanha o desempenho do preço dos contratos futuros dessa commodity. A taxa de administração cobrada pelo fundo é de 0,45% ao ano.

Para investir nesse ETF, negociado na B3 pelo ticker CORN11, os clientes poderão manifestar sua intenção de compra das cotas até o dia 20 de outubro. A reserva de investimento também estará disponível em distribuidores de produtos de investimento do mercado, além do próprio BB.

O CORN11 tem preço inicial de R$ 10, reserva mínima de R$ 100 para investimento (mínimo de 10 cotas) e estará disponível para aplicação por investidores em geral. Após a oferta destas reservas de investimento, o ETF poderá ser negociado no mercado secundário, em operações de compra e venda no ambiente da bolsa de valores.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

O índice IFMILHO foi lançado recentemente pela B3 e permitiu que o mercado criasse produtos relacionados ao indicador, como ETFs. Segundo Mario Perrone, diretor comercial e de produtos da BB Asset, o milho é "uma das mais relevantes commodities agrícolas mundiais, que historicamente apresenta correlação negativa com índices de mercado, como o Ibovespa e o CDI”.

A participação do PIB do agronegócio na economia brasileira é de aproximadamente 26%. Segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa para a produção de grãos da safra 2021/2022 é de aproximadamente 270 milhões de toneladas. É esperado um aumento da demanda por milho de aproximadamente 6% no mercado nacional.

Cronograma

Aviso ao mercado: 7 de outubro

Período de reservas: 10 de outubro a 20 de outubro

Liquidação financeira da oferta: 24 de outubro

Início da negociação de cotas na bolsa: 25 de outubro