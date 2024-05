Esse banco de investimentos superou a rentabilidade de 'bancões' no 1T24; veja qual é

O primeiro trimestre de 2024 veio para mostrar que o BTG Pactual (BPAC11) pode ser analisado “de igual para igual”, em relação aos grandes bancos nacionais – Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11).

Ao menos, essa é a opinião de Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research que comentou os resultados apresentados pelo BTG Pactual em seu balanço do 1º tri, nesta segunda-feira (13), em entrevista ao programa Giro do Mercado.

Antes de entrarmos em mais detalhes, é importante destacar que o grupo Empiricus, do qual faz parte a Empiricus Research, é controlado pelo BTG Pactual.

Os números atingidos pelo BTG Pactual nos primeiros três meses deste ano surpreenderam todo o mercado – que já tinha altas expectativas. O banco de investimentos registrou recorde no lucro líquido ajustado, com R$ 2,8 bilhões no 1T24, um aumento de 27,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Assim como o lucro, a receita do BTG Pactual também registrou recorde: foram R$ 5,8 bilhões, crescimento de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Com exceção da tesouraria, todas as linhas de negócio do banco apresentaram avanço nas receitas.

Outro grande destaque do balanço ficou para a rentabilidade sobre o patrimônio: o BTG Pactual atingiu 22,8% de ROE no período, superando todos os outros quatro grandes bancos privados.

Não é à toa que, para a analista da Empiricus, “o BTG já entrou no rol dos bancões”.

“Apesar de ainda ser o menor em termo de carteira de crédito, comparado a Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco, [o BTG] já está nessa categoria, jogando na ‘série A’. E dentro dessa ‘série A’, eu diria que foi a melhor performance do trimestre”, destaca Quaresma.

Veja mais detalhes sobre os resultados de BTG Pactual (BPAC11)

Os números do 1T24 de BTG Pactual (BPAC11) foram majoritariamente bons, mas a analista diz que a principal surpresa positiva do balanço ficou na parte de investment banking, setor que concentra assessoria para as emissões de títulos de dívidas, de ações e assessoria de fusões e aquisições.

“Essa área teve uma recuperação muito importante frente ao ano passado, com crescimento de 151% em relação ao primeiro trimestre de 2023”, período marcado pela revelação da fraude contábil de Americanas.

Enquanto todos os outros negócios do banco registraram alta, apenas o setor de sales & tranding registrou queda nas receitas, com R$ 1,3 bilhão (-7,7% na comparação anual).

“Isso era algo que a gente até esperava, por conta da dificuldade do cenário macro nesse primeiro trimestre. Taxas de juros altas por mais tempo, Selic terminal subindo, demora do Fed [banco central norte-americano] para cortar as taxas lá fora… esse cenário impõe uma dificuldade muito grande na Tesouraria”, explica.

Ainda assim, o resultado de BTG Pactual no 1T24 foi considerado muito forte, mesmo com provisionamento de bônus e promoções, despesas que sempre acontecem no começo do ano e acabam pesando sobre os números.

Afinal, é hora de investir nas ações do BTG Pactual (BPAC11)?

Após a análise de todos esses números do primeiro trimestre de 2024, Larissa Quaresma reforça que as ações do BTG Pactual (BPAC11) permanecem recomendadas em diversas carteiras da Empiricus Research.

“Mantemos nossa recomendação de compra de BPAC11 e continuamos enxergando perspectivas favoráveis para o papel, apesar do prêmio que existe na ação”, diz a analista.

A ação BPAC11 negocia hoje a 2,6x o valor patrimonial, um “múltiplo esticado” que, segundo Quaresma, se justifica pelos resultados apresentados pelo banco de investimentos.

