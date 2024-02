Essas 3 ações pagam dividendos mensais; veja como investir

O que são ações que pagam dividendos mensais?

Investir em ações que pagam dividendos mensais é uma estratégia popular para os investidores em busca de renda passiva regular. Essas empresas optam por distribuir parte de seus lucros aos acionistas em intervalos mensais, proporcionando uma fonte estável de renda ao longo do ano.

Ao contrário das empresas que reinvestem seus lucros, as que oferecem dividendos mensais oferecem aos investidores a oportunidade de construir um fluxo de renda consistente e, muitas vezes, aumentam esses pagamentos ao longo do tempo, tornando-as uma escolha atraente para aqueles que buscam estabilidade e crescimento em seus investimentos.

3 ações que pagam dividendos mensais

Criar uma carteira de ações que oferecem dividendos mensais demanda tempo e dedicação. No entanto, para simplificar a análise dos investidores, é válido destacar algumas das empresas que adotam essa prática.

É essencial ressaltar que essas menções não constituem recomendações de investimento.

1. Itaú (ITUB3/ITUB4)

O maior e mais rentável banco do país, o Itaú, é considerado uma grande empresa que paga dividendos mensais.

No geral, a empresa paga aos seus acionistas um valor de R$ 0,015 por ação ordinária (ITUB3) e preferencial (ITUB4) mensalmente, embora esse valor possa variar a qualquer momento.



De fato, investir nas ações do Itaú pode ser uma boa opção para investidores que desejam bons dividendos, pois o banco é reconhecido por ser um dos maiores pagadores de dividendos no mercado brasileiro.

Vale notar que oItaú distribui dividendos bilionários, o que representou um dividend yield de aproximadamente 6% em relação ao preço das ações no período.

Além disso, a empresa tem um histórico de distribuição regular de lucros aos seus acionistas e um plano estratégico para continuar pagando bons dividendos no futuro.

2. Bradesco (BBDC3/BBDC4)

O Bradesco, o segundo maior banco do Brasil, é uma das empresas com ações que pagam proventos mensais, mas na forma de juros sobre capital próprio (JCP), com valor que costuma ser de R$ 0,017 por ação.



Investir nas ações do Bradesco também pode ser uma boa opção para investidores que buscam bons dividendos.

Esse é, de fato, outro banco que possui uma distribuição bilionária de dividendos, possuindo um bom dividend yield em relação ao preço das ações nos últimos anos.

Assim como o Itaú, o Bradesco tem um histórico consistente de distribuição de lucros aos seus acionistas e um plano de crescimento e distribuição aos detentores de suas ações.



3. Petrobrás (PETR4/PETR3)

Investir nas ações preferenciais (PETR4) ou ações ordinárias (PETR3) da Petrobras pode ser benéfico para aqueles que buscam receber dividendos regularmente.

Isso se deve ao fato de que, de acordo com suas demonstrações financeiras, a empresa apresentou uma melhora significativa em sua saúde financeira, permitindo que ela distribua dividendos aos seus acionistas.

Nos últimos trimestres, a Petrobras distribuiu milhões em dividendos, e as ações preferenciais da empresa pagaram um alto valor de dividendo por ação

Dessa forma, os investidores que possuem ações da Petrobras têm a possibilidade de receber dividendos de forma constante, uma vez que a empresa tem um histórico de distribuição regular de lucros aos seus acionistas.

Ainda que haja uma mudança na política de distribuição da empresa, essa é uma companhia que continua otimizando suas operações e entregando valor aos acionistas.

Leia também: Ações pagam dividendos mensais: 10 empresas para ter renda passiva