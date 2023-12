Auren (AURE3) paga R$ 1,5 bilhão em dividendos hoje; veja se você tem direito

A Auren (AURE3) distribui nesta terça-feira, 19, R$ 1,5 bilhão em dividendos extraordinários. Confira abaixo mais informações e descubra se você terá direito aos proventos da companhia.

Quanto a Auren (AURE3) vai pagar em dividendos por ação?

Em fato relevante, a Auren (AURE3) informou que a distribuição será de R$ 1,50 por ação ordinária em dividendos.

Quem tem direito a receber os dividendos da Auren (AURE3)?

O pagamento teve como base a posição acionária de 8 de dezembro (data com). As ações foram negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 10 de dezembro.

Auren (AURE3) no 3º trimestre

Um efeito contábil trouxe a última linha do balanço da Auren Energia para o vermelho. A companhia teve prejuízo de R$ 838,1 milhões nos três meses encerrados em setembro, em decorrência do reconhecimento de imposto de renda e de PIS/Cofins em R$ 578 milhões. Sem esse efeito, a empresa teria apresentado lucro de R$ 200 milhões no período.

ONDE INVESTIR EM 2024: Acesse o relatório gratuito com as melhores oportunidades para 2024 de acordo com o BTG Pactual

O pagamento de impostos está relacionado à operação de securitização da indenização que a empresa tinha a receber ao longo das próximas décadas do governo federal pelo fim antecipado da concessão da hidrelétrica Três Irmãos, que pertencia à Cesp desde quando era uma estatal paulista. Como resultado, entraram R$ 4,2 bilhões no caixa da companhia.

Confira as últimas notícias de Invest