As melhores ações para investir em maio; ITUB4 e PETR4 estão na lista

As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) e da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de maio. Os papéis da companhia estão presentes em oito das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre os papéis do Itaú Unibanco, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmam que os papéis da companhia é um consenso para os investidores e em um cenário de saques dos fundos de ações e que a ação pode sofrer na bolsa, mas eles não enxergem nenhuma razão fundamental para tirá-la.

"Na verdade, e sob a liderança de Milton Maluhy, o Itaú tem passado pela transformação digital mais eficaz entre os bancos, o que acreditamos que permitirá ao seu ROE aumentar a diferença em comparação com os seus pares."

Vale (VALE3)

Sobre a Vale (VALE3), os analistas da Ágora afirmam que a companhia apresentou números fortes, atingindo a maior produção no primeiro desde 2019 –o que também ajudou no desempenho de custos no trimestre (ligeiramente inferior em termos anuais).

"Reafirmamos a presença de VALE3 na carteira, uma vez que a ação está sendo negociada a 3,4x o múltiplo EV/Ebitda para 2024 (implicando um desconto de 27% para pares, ante a média histórica de aproximadamente 15%)."

Petrobras (PETR4)

Na terceira colocação estão as ações da Petrobras (PETR4), com seis indicações de recomendações. Além disso, a companhia teve uma indicação para as ações ordinárias. Sobre a estatal, os analistas disseram que os eventos turbulentos, que começaram com a retenção de dividendos complementares em 8 de março (e levaram a especulações sobre mudanças na gestão da Petrobras), podem ter resultado em algumas resoluções positivas, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tornando-se mais favorável à atuação do CEO Jean Paul Prates e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ter ganhado terreno dentro da estatal.

"Diante disso, vemos agora o rendimento de dividendos de PETR4 em 13% para 2025, acima da média global de 10% [com recompras]. Com um ambiente tão volátil para o Ibovespa, é difícil ignorar um exportador como a Petrobras, que paga um rendimento de dividendos tão atraente, sem mencionar que as ações estão sendo negociadas a 2,8xo múltiplo EV/Ebitda para 2025, um desconto de 30% para os pares globais, o que parece excessivo", disse a Ágora.

Ações Recomendações Itaú Unibanco (ITUB4) 8 Vale (VALE3) 8 Petrobras (PETR4) 6 Sabesp (SBSP3) 4 Suzano (SUZB3) 4 WEG (WEGE3) 4 BTG Pactual (BPAC11) 4 JBS (JBSS3) 3 Prio (PRIO3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Copel (CPLE6) 2 Embraer (EMBR3) 2 Direcional (DIRR3) 2 Aura Minerals (AURA33) 2 Cemig (CMIG4) 2 Mercado Livre (MELI34) 2 Fleury (FLRY3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Assaí (ASAI3) 2 Direcional (DIRR3) 2 Grupo Ultra (UGPA3) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Taesa (TAEE11) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1 Natura F(NTCO3) 1 Usiminas (USIM5) 1 Copasa (CSMG3) 1 CTEEP (TRPL4) 1 Klabin (KLBN11) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 OceanPact (OPCT3) 1 Orizon (ORVR3) 1 Ambev (ABVE3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 Eletrobras (ELETR3) 1 Localiza (RENT3) 1 Lojas Renner (LREN3) 1 Stone (STOC31) 1 Alliar (AALR3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Enauta (ENAT3) 1 Irani (RANI3) 1 Méliuz (CASH3) 1 Telefônica Brasil (VIVT3) 1 Brasil Agro (AGRO3) 1 Camil (CAML3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 Positivo (POSI3) 1 BRF (BRFS3) 1 Rede D'Or (RDOR3) 1 Santos Brasil (STBP3) 1 Iguatemi (IGTA11) 1 TIM (TIMS3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Vivara (VIVA3) 1 RaiaDrogasil (RADL3) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Mater Dei (MATD3) 1 Petrobras (PETR3) 1 CCR (CCRO3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Gerdau (GGBR4) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo a recomendação por carteira.

Ágora Investimentos

Ação excluída: Localiza

Ação incluída: Embraer

Ação Peso (em %) Copel (CPLE6) 10 Embraer (EMBR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos



Ação excluída: RaiaDrogasil

Ação incluída: Vibra Energia

Ação Peso (em %) BTG Pactual (BPAC11) 10 Copasa (CSMG3) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ações excluídas: ABC Brasil, C&A, Cyrela, Direcional, Guararapes, IVVB11, Occidental Petroleum e Plano e Plano

Ações incluídas: BTG Pactual, Embraer, JBS, Mercado Livre, OceanPact, Orizon, Petrobras e Vale

Ação Peso (em %) Aura Minerals (AURA33) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cemig (CMIG4) 10 Embraer (EMBR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Mercado Livre (MELI34) 16 OceanPact (OPCT3) 10 Orizon (ORVR3) 10 Petrobras (PETR4) 7 Vale (VALE3) 7

BTG Digital

Ações excluídas: Embraer e B3

Ações incluídas: Suzano e Ambev

Ação Peso (em %) Ambev (ABVE3) 10 Cyrela (CYRE3) 5 Eletrobras (ELETR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Mercado Livre (MELI34) 10 Petrobras (PETR4) 15 Stone (STOC31) 10 Suzano (SUZB3) 10

CM Capital

Ações excluídas: Alupar, Banco Pan, Cemig, Cielo, Direcional, Natura, Prio, Sanepar e São Martinho

Ações incluídas: Alliar, Eletrobras, Enauta, Fleury, Irani, Méliuz, Suzano, Telefônica Brasil e Vibra

Ação Peso (em %) Alliar (AALR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Enauta (ENAT3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Irani (RANI3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Méliuz (CASH3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Telefônica Brasil (VIVT3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Genial Investimentos

Ações excluídas: Arezzo, Equatorial, Klabin e Pão de Açúcar

Ações incluídas: Brasil Agro, BB Seguridade, CPFL Energia e Petrobras

Ação Peso (em %) Aura Minerals (AURA33) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Brasil Agro (AGRO3) 10 Camil (CAML3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Positivo (POSI3) 10 Prio (PRIO3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Guide

Ações excluídas: Rede D'Or, Sabesp e Suzano

Ações incluídas: EcoRodovias, Cruzeiro do Sul e Grupo SBF

Ação Peso (em %) Assaí (ASAI3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 BRF (BRFS3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ações excluídas: Embraer, Klabin, Lojas Renner e WEG

Ações incluídas: Ambev, Cemig, JBS e Santos Brasil

Ação Peso (em %) Ambev (ABEV3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cemig (CMIG4) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Prio (PRIO3) 10 Santos Brasil (STBP3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10

Pagbank

Ações excluídas: Arezzo e Prio

Ações incluídas: Iguatemi e Petrobras

Ação Peso (em %) Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Iguatemi (IGTA11) 10 Itaú (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 TIM (TIMS3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ações excluídas: CTEEP e São Martinho

Ações incluídas: Itaú Unibanco e Taesa

Ação Peso (em %) BB Seguridade (BBSE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Mater Dei (MATD3) 10 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Natura (NTCO3) 10 Prio (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Vivo Telefônica (VIVT3) 10

Santander

Não houve mudança na carteira, apenas na distribuição de pesos

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Grupo Mateus (GMAT3) 9 Grupo Ultra (UGPA3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 13 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 12

Terra Investimentos

Ações excluídas: Localiza e 3R Petroleum

Ações incluídas: Gerdau e Fleury

Ação Peso (em %) Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Multiplan (MULT3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de abril e o acumulado do ano:

Carteira Desempenho no mês de abril Ágora Investimentos -2,21% BB Investimentos -2,47% Planner -3,44% Santander -3,60% CM Capital -3,65% Benndorf Research -4,13% Nova Futura -4,29% Genial Investimentos -4,45% BTG Digital -4,67% Terra Investimentos -6,85% TC Invest -7,09% Guide -7,39% Pagbank -7,78%

Desempenho acumulado