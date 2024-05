Analista enxerga oportunidade de ‘turbinar’ dividendos com bolsa em baixa

Não tem como negar: o mês passado não foi nada animador para a bolsa brasileira. Graças a uma série de notícias ruins no cenário macro, o Ibovespa teve uma queda de 1,7% no mês.

E a queda poderia ter sido ainda maior se não fosse a pressão positiva da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) puxando o índice para cima.

Segundo Ruy Hungria, analista de ações da Empiricus Research, sem a influência das duas estatais, o Ibovespa teria fechado o mês em queda de mais de 4%.

Mas se o desempenho do principal índice da bolsa foi motivo de desgosto para alguns, onde o investidor leigo vê uma "dor de cabeça", Ruy Hungria enxerga uma oportunidade.

O analista acredita que o “fiasco” da bolsa brasileira em abril pode esconder uma oportunidade de montar um portfólio para receber dividendos “gordos” de maneira recorrente.

Quais fatores contribuíram para a queda recente da bolsa?

Tanto fatores externos como internos explicam o mau desempenho dos ativos de risco em abril.

Para começar, o Fed já vem jogando um “balde de água fria” na bolsa brasileira há algum tempo, e não foi diferente no mês passado.

A inflação americana mostrou que continua afastada da meta, e o PIB do país veio abaixo das expectativas. Como esperado, os juros foram mantidos na faixa de 5,25% a 5,50%.

Aqui dentro, o BC não ficou para trás e também mostrou cautela ao cortar apenas 25 pontos-base da Selic na última reunião – e é claro que os ativos de risco não escapariam dos efeitos desse “combo”.

Como já comentamos ali em cima, o Ibovespa fechou o mês em queda de 1,7%, e as ações do índice não foram as únicas a cair.

Na verdade, muitas das ações que despencaram são papéis de qualidade, que acabaram carregados pelo clima de incerteza e agora negociam a preços descontados.

Oportunidade escondida? Entenda por que queda da bolsa pode beneficiar dividendos

E é aí que mora a oportunidade, segundo Ruy Hungria.

“O que eu chamaria atenção é aproveitar empresas pagadoras de dividendos que tiveram um mês de abril ruim, e acabaram caindo bastante”, afirmou o analista na edição de maio do programa Onde Investir.

Segundo o analista, como abril foi um mês de queda praticamente generalizada, esse é o momento para aproveitar a oportunidade de investir em teses interessantes que estão descontadas.

E o benefício vai além de simplesmente ter ações de qualidade no seu portfólio: quedas nos preços das ações tornam possível obter remunerações maiores por meio de dividendos.

“A gente tem que sempre lembrar que quanto mais barato você consegue comprar a ação, melhor vai ser a remuneração de dividendos. O dividendo pago acaba sendo um percentual maior em relação ao seu investimento”, explica Ruy.

Veja esse exemplo: uma ação que custava R$ 10 e pagava R$ 1 de dividendos cai para R$ 5, mas continua pagando R$ 1 de dividendos. Comprando a ação depois da desvalorização, você acaba pagando mais barato e tem uma remuneração melhor.

Portanto, a queda da bolsa pode significar rendimentos maiores para os investidores – mas para isso é preciso investir nas ações certas.

Ruy Hungria recomenda empresas com boa geração de caixa e endividamento baixo, além, é claro, de uma boa capacidade de distribuição de dividendos.

E para ficar ainda mais fácil, o analista selecionou 5 ações essenciais para ter na carteira neste momento e ter a chance de receber proventos de maneira recorrente.

