65 ações recomendadas para investir em março; VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de março. Os papéis estão presentes em 9 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a mineradora, os analistas do Santander destacaram que devido à recente recuperação do minério de ferro no mercado internacional, já que subiu mais de 13% este ano com a reabertura da China, a expectativa é positiva em relação ao preço da commodity.

Os analistas do BTG Pactual (controlador da Exame) afirmaram que a ação da Vale continua sendo o nome preferido para exposição à reabertura da economia chinesa.

“À medida que avançamos em 2023, esperamos que a atividade econômica se recupere gradualmente à medida que o governo diminui as restrições e o mercado imobiliário apresente melhora.” Além disso, disseram que o momento operacional da companhia deve continuar a se recuperar (das baixas), já que a produção e os custos (para suas divisões de minério de ferro e metais básicos) devem melhorar nos próximos trimestres.

Em segundo lugar do ranking estão os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4), com oito recomendações. Na terceira posição, ficaram as ações da PRIO (PRIO3) e WEG (WEGE3), com cinco recomendações, cada uma.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

As carteiras recomendadas mais rentáveis

Ranking considerou desempenho no acumulado do ano das 13 corretoras que fazem parte do levantamento. Veja abaixo:

Carteiras de fevereiro

Excepcionalmente, a EXAME Invest não publicou as carteiras no mês de fevereiro. Prezando a transparência na informação da rentabilidade acumulada apresentada no início desta publicação, seguem abaixo as carteiras indicadas pelas corretoras, casas de análises, bancos e gestoras no mês passado:

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Auren (AURE3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação Peso (%) AES Brasil (AESB3) 10 B3 (B3SA3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Ferbasa (FESA4) 10 Petz (PETZ3) 10 Prio (PRIO3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Vale (VALE3) 10

BTG Digital

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Localiza (RENT3) 10 Miverva (BEEF3) 5 Prio (PRIO3) 10 São Martinho (SMTO3) 15 Vale (VALE3) 10

CM Capital

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 B3 (B3SA3) 10 Bradespar (BRAP4) 10 Cemig (CMIG4) 10 Cosan (CSAN3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Natura (NTCO3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 CBA (CBAV3) 10 Cemig (CMIG4) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Cury (CURY3) 10 Grupo Mateus (GMAT3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Prio (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10

Guide

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cielo (CIEL3) 10 Hypera (HYPE3) 10 iShares Small Cap Fundo de Índice (SMAL11) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Modalmais

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Anima (ANIM3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Gerdau Metalurgica (GOAU4) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Localiza (RENT3) 10 Log-IN (LOGN3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Prio (PRIO3) 10 Taesa (TAEE11) 10

Nova Futura

Ação Peso (%) ETF Ibovespa (BOVA11) 15 CCR (CCRO3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Isa CTEEP (TRPL4) 10 JHSF Participações (JHSF3) 10 PRIO (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 5 Weg (WEGE3) 10

PagBank

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 B3 (B3SA3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Intelbras (INTB3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 SLC (SLCE3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Ação Peso (%) Engie Brasil (EGIE3) 10 Copel (CPLE6) 10 Ferbasa (FESA4) 10 Grendene (GRND3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JHSF (JHSF3) 10 Portobello (PTBL3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 TIM (TIMS3) 10

Santander

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 8% BB Seguridade (BBSE3) 10% BTG Pactual (BPAC11) 10% Equatorial (EQTL3) 10% Itaú Unibanco (ITUB4) 10% Localiza (RENT3) 10% Multiplan (MULT3) 9% Petrobras (PETR3) 10% Totvs (TOTS3) 10% Vale (VALE3) 13%

Terra Investimentos