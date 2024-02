3R (RRRP3) está ‘ridiculamente barata’, diz analista; ação pode disparar?

Um novo “gigante” do petróleo vem aí? É isso que o mercado espera após a notícia de que a 3R Petroleum (RRRP3) e a PetroReconcavo (RECV3) podem fazer uma fusão de ativos em breve.

O mercado recebeu a possível transação das duas junior oils ("petroleiras menores") como positiva. No pregão do dia seguinte à notícia, dia 18 de janeiro, as ações da 3R dispararam 7,6% e as da PetroReconcavo saltaram 11,7%.

Mas, afinal, o que está em jogo nessa transação?

De forma resumida, de acordo com a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, a Maha Energy – empresa sócia da 3R nos ativos offshore, ou seja, postos de petróleo em alto mar – propôs uma fusão em que a PetroReconcavo compre os ativos terrestres da 3R.

Esses ativos terrestres incluem as refinarias de petróleo da 3R e estruturas de processamento e armazenamento de gás, que a PetroReconcavo é dependente hoje e paga um preço caro para a 3R por usá-las.

Na visão de Larissa, esta seria uma operação bem positiva para as duas companhias:

“A PetroReconcavo opera nas mesmas regiões dos ativos terrestres que ela compraria da 3R. As sinergias são muito grandes em termos de redução de custos, redução de pessoal, eficiência e melhoria de condições comerciais. É muito positivo tanto do ponto de vista estratégico, quanto financeiro para os dois lados. É uma relação ganha-ganha”, afirmou a analista no programa Giro do Mercado.

Possível fusão já estava no radar da Empiricus Research – como os investidores podem se beneficiar?

Por enquanto, a fusão é apenas uma possibilidade, mas Larissa Quaresma acredita que as chances de sair do papel são bem altas.

Inclusive, o analista Felipe Miranda, CEO da Empiricus Research, já havia especulado uma transação como essa há alguns meses, em outubro do último ano, em um relatório:

Relatório “A neblina da guerra e outras coisinhas por aí”, publicado em 16/10/2023. Fonte: Empiricus Research

Na prática, se a operação for concluída como estima Larissa Quaresma, os acionistas de 3R receberão, a cada ação RRRP3, uma ação RECV3, da PetroReconcavo.

Além disso, por ser benéfica para as duas empresas, o acionista poderia também surfar esse cenário. Mesmo com a alta da 3R de quase 10% no acumulado de 2024, Larissa Quaresma defende que os papéis estão “ridiculamente baratos” e ainda têm muito a entregar para os investidores.

Não é à toa que a Empiricus Research tem recomendação de compra para a junior oil de ticker RRRP3. Segundo a analista, se a transação for concluída como foi proposta pela Maha, as ações da 3R poderiam chegar a, pelo menos, R$ 35 – o que significa uma alta de 25% em relação ao fechamento do dia 23 de janeiro.

Mas a verdade é que os papéis podem ir muito além disso. A equipe de análise estima que as ações da petroleira júnior podem entregar um lucro de até 87%. Esse potencial lucrativo seria capaz de transformar:

R$ 1 mil em até R$ 1.870;

R$ 5 mil em até R$ 9.350;

R$ 12 mil em até R$ 22.440.

É inegável que estes valores são bem atrativos. Para ter ideia, os analistas acreditam que a ação é tão promissora que incluíram o papel em uma carteira de 10 melhores ações para investir em 2024.

3R é recomendação de compra, mas não é a única ação que você deve investir agora; entenda

Mas embora haja boas perspectivas para as ações da 3R – ainda mais agora com a possibilidade de fusão com a PetroReconcavo –, não é uma boa decisão investir apenas nos papéis RRRP3.

A ação é uma recomendação da Empiricus Research, mas ela não é a única. Assim como todo investimento, a tese envolve riscos e, por isso, a diversificação de ativos é indispensável.

Pensando nisso, Larissa Quaresma e sua equipe selecionaram, além de 3R, outras 9 ações de qualidade que carregam fundamentos interessantes e algum gatilho de valorização no curto prazo.

Vale ressaltar que a ação da 3R está entre os papéis de menor peso do portfólio:

Fonte: Empiricus Research

Ou seja: ela é uma “pitadinha” de risco que pode entregar retornos bem “gordos”, mas deve ser combinada com papéis mais sólidos.

A boa notícia é que qualquer investidor interessado em capturar bons retornos pode conhecer essa carteira completa de graça. Isso porque a Empiricus Research está liberando esse portfólio como uma cortesia.

Funciona assim: basta clicar neste link (ou em qualquer outro desta matéria), seguir as instruções e já terá acesso ao material. O relatório explica a tese completa de 3R e revela o nome de outras 9 ações recomendadas para agora.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus