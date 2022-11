Viagem por R$ 1? Black Friday do Hurb tem promoção no app

O Hurb, plataforma de viagens online, fará nesta quinta-feira, 17, a partir das 20h - uma ação promocional da Break Friday com pacote a R$ 1 para um destino que poderá ser nacional ou internacional.

Neste ano, as ofertas serão liberadas uma vez por semana, apenas no aplicativo do Hurb - disponível para iOS e para Android.

Os consumidores podem acompanhar dicas para solucionar o enigma sobre o destino promocionado nas redes sociais da empresa e, então, acessar a plataforma, onde devem buscar pelo pacote.

Assim que encontrarem a oferta, será necessário preencher o formulário com as dicas na mesma ordem em que foram postadas. Quem preencher a resposta corretamente primeiro leva a viagem com um acompanhante por apenas R$ 1.