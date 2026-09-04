Vale a pena ser Uber Moto? Estudo mostra quando a conta fecha

Para a Uber, o Uber Moto pode até não dar lucro. Mas para quem está na outra ponta da operação, a conta pode ser bem diferente. Em alguns cenários, a motocicleta aparece como uma alternativa competitiva para gerar renda por meio dos aplicativos.

Um levantamento da GigU, startup de apoio a motoristas e entregadores de plataformas como Uber e 99, compartilhado com a EXAME, mostra que um motociclista de aplicativo no Brasil tem faturamento mediano de R$ 4.330 por mês, num regime de 7 horas diárias (208 horas mensais). Depois de descontar combustível, parcela ou aluguel da moto, manutenção, seguro e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sobram R$ 2.310 de lucro líquido mensal.

O valor equivale a uma margem de 53% sobre o faturamento. Na prática, a cada R$ 100 que entram no caixa, R$ 53 ficam com o trabalhador depois dos custos considerados pelo estudo.

A média nacional não torna mais fácil a resposta para a pergunta se "vale a pena ser Uber Moto?", já que o estudo leva em conta o trabalho de motociclistas de aplicativos como um todo, e não apenas os trabalhadores da Uber Moto. Além disso, a GiGU também mostra que a rentabilidade muda de acordo com a cidade, a categoria de atuação e, principalmente, com a situação da motocicleta.

A pesquisa considera 76.174 motociclistas de aplicativo no Brasil, dentro de uma base total de 323.746 trabalhadores de aplicativos. Os dados foram coletados entre fevereiro e setembro deste ano a partir da ferramenta Lucro Líquido, da GigU, na qual os próprios trabalhadores declaram seus custos e jornadas. Os valores apresentados são medianas das simulações mais recentes de cada usuário.

São Paulo e Rio melhoram a conta

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a fotografia é mais favorável do que a mediana nacional. Na Grande São Paulo, o faturamento mediano chega a R$ 5.196 por mês, enquanto os custos ficam em R$ 1.979. O resultado é um lucro líquido de R$ 3.217, com margem de 62%.

Já na Grande Rio, o faturamento também é de R$ 5.196. O estudo observa, porém, que os custos são maiores, de R$ 2.170, o lucro líquido fica em R$ 3.027, com margem de 58%.

Ainda assim, nos dois casos, o lucro mensal fica cerca de 40% acima da mediana nacional.

A jornada, no entanto, permanece praticamente a mesma. São 208 horas por mês nas duas regiões, ante 207,8 horas na base nacional. Com isso, o lucro por hora chega a R$ 15,48 na Grande São Paulo e a R$ 14,56 na Grande Rio, contra R$ 11,11 no Brasil.

A diferença também aparece no chamado ponto de equilíbrio, ou breakeven, no jargão do mundo de negócios, que indica o número de horas trabalhadas necessárias apenas para pagar os custos da atividade. No Brasil, são necessárias 97 horas de trabalho para cobrir as despesas da motocicleta . Na Grande São Paulo, 79 horas. No Grande Rio, 87 horas.

Isso significa que no cenário nacional, quase metade da jornada mensal do motociclista é consumida apenas pelos custos. Só depois disso começa, de fato, a geração de renda para o trabalhador.

Moto x carro: quem deixa mais dinheiro?

A motocicleta também leva vantagem em eficiência de custos quando comparada ao carro. Segundo a GigU, o trabalhador que usa carro para aplicativos tem faturamento mediano de R$ 7.145 por mês e custos de R$ 4.489. O lucro líquido fica em R$ 2.656. No caso da moto, o faturamento é bem menor, de R$ 4.330, mas os custos também caem de forma significativa, para R$ 2.020. O lucro líquido chega a R$ 2.310.

Assim, o carro gera R$ 346 a mais de lucro no mês, mas exige praticamente a mesma jornada; São 216,5 horas mensais, contra 207,8 horas da moto.

Quando a comparação é feita por hora trabalhada, a diferença praticamente desaparece. O carro gera R$ 12,27 de lucro por hora, enquanto a moto fica em R$ 11,11. A principal vantagem da motocicleta aparece na margem. Segundo o levantamento, 53% do faturamento vira lucro líquido, contra 37% no carro.

O ponto de equilíbrio também é menor para a moto. Um motociclista precisa trabalhar 97 horas para cobrir seus custos, enquanto o motorista de carro precisa de 136 horas.

O que dá mais dinheiro: entrega ou passageiro?

A GiGU também comparou as atividades feitas com a motocicleta. Entre os trabalhadores que declararam a categoria em que atuam, a GigU separou "moto entregas" e moto para transporte de passageiros". A amostra tem 46.553 declarantes em entregas e 1.091 em transporte de passageiros.

O motociclista que trabalha com entregas tem faturamento mediano de R$ 4.330 por mês, custos de R$ 1.965 e lucro líquido de R$ 2.365. O lucro por hora é de R$ 11,38.

O resultado é praticamente equivalente ao da categoria Uber X na base analisada. Os trabalhadores de Uber X têm lucro líquido mediano de R$ 2.352 e lucro por hora de R$ 11,32.

A diferença é que a moto exige uma estrutura de custos muito menor. O trabalhador de Uber X tem custos de R$ 4.143 por mês, contra R$ 1.965 para o motociclista de entregas. Além disso, o ponto de equilíbrio chega depois para o motorista de carro: 133 horas, ante 94 horas para quem trabalha com entregas de moto.

Já o transporte de passageiros por motocicleta apresenta um resultado ainda mais forte. Na amostra da GigU, o motociclista que leva passageiros tem faturamento mediano de R$ 6.062, custos de R$ 2.110 e lucro líquido de R$ 3.952. O lucro por hora chega a R$ 18,25, o maior entre todas as categorias analisadas.

O número, contudo, deve ser interpretado com cautela, porque a amostra é pequena, de menos de 2 mil motociclistas. Além disso, quem exerce entrega e transporte de passageiros precisa escolher apenas uma categoria na ferramenta. Por isso, a própria GigU considera esse número um piso do segmento.

Há ainda uma particularidade importante para quem pensa especificamente no Uber Moto em São Paulo, uma vez que a modalidade não está operando na capital paulista. Desde 24 de julho, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu recurso da Prefeitura e suspendeu a decisão que determinava o credenciamento imediato da Uber para o transporte remunerado de passageiros por motocicleta na cidade.

A moto é própria, financiada ou alugada?

Outro fator que muda a resposta sobre se vale a pena trabalhar com a moto em plataformas de aplicativos é de quem é o veículo. Quem tem uma motocicleta própria e quitada apresenta o melhor resultado por hora entre os três cenários analisados.

O faturamento mediano é de R$ 4.330 por mês, enquanto os custos ficam em R$ 1.171. O lucro líquido chega a R$ 3.159, com margem de 73%. A jornada também é menor, de 182 horas mensais. O resultado é um lucro de R$ 17,37 por hora, e o trabalhador precisa de apenas 49 horas para atingir o ponto de equilíbrio.

No caso da moto financiada, a situação muda. O faturamento permanece em R$ 4.330, mas os custos sobem para R$ 1.990. O lucro líquido cai para R$ 2.340, com lucro por hora de R$ 11,26.

A GigU aponta que a parcela mediana do financiamento é de R$ 800. Segundo o estudo, ela reduz a margem em 19 pontos porcentuais e praticamente dobra o número de horas necessárias para cobrir os custos em comparação com uma moto quitada.

Já quem aluga uma motocicleta tem o maior faturamento entre os três grupos, de R$ 5.413 por mês. Depois de custos de R$ 1.971, o lucro líquido chega a R$ 3.442. Mas existe uma contrapartida, segundo o levantamento. A jornada sobe para 242 horas mensais, 60 horas a mais do que a de quem tem uma moto própria. Por hora trabalhada, o aluguel fica atrás da moto quitada: R$ 14,19 contra R$ 17,37.

"Uber Moto não dá lucro para a empresa", diz presidente da Uber

Em entrevista ao programa e Frente com CEO, da EXAME, Silvia Penna, presidente da Uber no Brasil, afirmou que a modalidade não gera lucro para a companhia. Ainda assim, a empresa pretende continuar investindo no produto.

"Uber Moto não é um produto em que a gente ganha dinheiro. A gente investe nele para mobilidade urbana", afirmou.

A lógica, segundo Penna, não está necessariamente no ganho obtido em cada viagem de moto, mas na possibilidade de colocar o usuário dentro do ecossistema da plataforma e fazê-lo utilizar outros serviços. "Esse usuário tem várias ocasiões de uso. Então, ele começa usando o Moto, e depois pode usar outros produtos", disse.

Para a executiva, o preço mais baixo também torna a modalidade uma espécie de complemento ao transporte público. Segundo ela, mais de 60% das viagens de Uber Moto estão associadas a centros de transporte público, funcionando como conexão para o primeiro ou o último trecho do deslocamento.

Essa estratégia explica por que a Uber continua apostando na modalidade mesmo sem obter lucro diretamente com ela. Para o trabalhador, entretanto, a lógica é outra: o que importa é quanto sobra depois de pagar a moto e os demais custos.