Reforma do IR: Brasileiro pode deixar de pagar até R$ 4 mil em imposto — veja tabela

Repórter de Mercados
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09h55.
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 1º, o projeto de lei que zera o Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil.
O PL também dá desconto parcial no IR para quem tem renda de até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.
Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.
A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.
De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescenta os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):
|Renda Bruta
|Ganho por Mês
|Ganho Anual
|% do Salário
|3.036,00
|-
|-
|-
|3.400,00
|27,30
|354,89
|10,44%
|3.600,00
|54,76
|711,89
|19,77%
|3.800,00
|84,76
|1.101,89
|29,00%
|4.000,00
|114,76
|1.491,89
|37,30%
|4.200,00
|144,76
|1.881,89
|44,81%
|4.400,00
|177,89
|2.312,57
|52,56%
|4.600,00
|222,89
|2.897,57
|62,99%
|4.800,00
|267,89
|3.482,57
|72,55%
|5.000,00
|312,89
|4.067,57
|81,35%
|5.200,00
|286,27
|3.721,46
|71,57%
|5.400,00
|259,64
|3.375,28
|62,51%
|5.600,00
|233,01
|3.029,10
|54,09%
|5.800,00
|206,38
|2.682,93
|46,26%
|6.000,00
|179,75
|2.336,75
|38,95%
|6.200,00
|153,12
|1.990,57
|32,11%
|6.400,00
|126,49
|1.644,40
|25,69%
|6.600,00
|99,86
|1.298,22
|19,67%
|6.800,00
|73,23
|952,04
|14,00%
|7.000,00
|46,60
|605,86
|8,66%
|7.200,00
|19,98
|259,69
|3,61%
|7.350,00
|0,00
|0,00
|0,00%
|7.400,00
|0,00
|0,00
|0,00%
|7.500,00
|-
|-
|0,00%
|8.000,00
|-
|-
|0,00%