Reforma do IR: Brasileiro pode deixar de pagar até R$ 4 mil em imposto — veja tabela

Aprovado na quarta-feira, 1º, texto estabelece isenção para pessoas que ganham até R$ 5 mil e descontos parciais para quem ganha até R$ 7,3 mil

Tema de cofrinhos azuis com gráficos de computador. Porquinhos fofos dispostos em um padrão de malha. Símbolo de economizar dinheiro e guardá-lo em casa. Conceito de finanças, serviços bancários e dinheiro. (OsakaWayne Studios/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09h55.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 1º, o projeto de lei que zera o Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil.

O PL também dá desconto parcial no IR para quem tem renda de até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto vai ser a economia anual de cada faixa salarial?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescenta os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% do Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

 

