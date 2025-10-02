Reforma do IR: Brasileiro pode deixar de pagar até R$ 4 mil em imposto — veja tabela

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 1º, o projeto de lei que zera o Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil.

O PL também dá desconto parcial no IR para quem tem renda de até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto vai ser a economia anual de cada faixa salarial?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescenta os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):