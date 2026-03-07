Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Qual dívida pagar primeiro? Um guia prático para priorizar as contas

Organizar as dívidas por prioridade pode reduzir juros, evitar perdas patrimoniais e acelerar a recuperação financeira

Contas essenciais, financiamentos e débitos com juros elevados exigem estratégias diferentes para sair do vermelho (Joédson Alves/Agência Brasil)

Contas essenciais, financiamentos e débitos com juros elevados exigem estratégias diferentes para sair do vermelho (Joédson Alves/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 7 de março de 2026 às 07h45.

Quando as dívidas se acumulam, saber priorizar as contas que precisam ser pagas antes pode evitar custos extras com juros, apreensão de bens e interrupção de serviços essenciais. 

Os especialistas da Serasa recomendam que os endividados comecem os pagamentos pelas contas básicas, como de água, luz, gás e aluguel. 

A segunda prioridade devem ser as dívidas com juros altos. 

6 dívidas que devem ser prioridade

  1. Contas básicas: aluguel, água, luz, gás e conta de internet;
  2. Dívidas com juros altos: parcelamentos no cartão de crédito e pagamento do débito no cheque especial; 
  3. Cobranças relacionadas ao patrimônio: parcelamento do carro e financiamento de imóveis;
  4. Dívidas protestadas: qualquer conta que a empresa tenha encaminhado a cobrança para o cartório, pois a inadimplência pode causar restrições;
  5. Dívidas judiciais: semelhante ao caso acima, neste caso a ausência de pagamento pode acarretar o recolhimento de bens e bloqueio da conta bancária;
  6. Contas menores: carnês, parcelamentos de cartões de lojas e mercados e gastos com dívidas não essenciais.

Prioridade nº 1: contas básicas

Contas que garantem moradia e condições básicas de vida devem estar no topo da lista. Atrasos podem resultar em corte de serviços ou despejo, dependendo do contrato e do tempo de inadimplência.

Manter água, energia, gás e aluguel em dia evita impactos imediatos no cotidiano. Além disso, essas dívidas costumam ter alternativas de negociação direta com concessionárias e proprietários.

Financiamentos com bens de garantia: quando você pode perder a casa ou o carro

Financiamentos imobiliários e de veículos envolvem garantia real. Em caso de inadimplência prolongada, o banco pode retomar o bem, conforme regras previstas em contrato.

Caso assine um acordo para regularizar a dívida, é preciso pagar nos prazos estipulados até o fim para evitar a retomada da cobrança.

Dívidas com juros altos: cartão de crédito x cheque especial

Modalidades de crédito rotativo costumam ter taxas significativamente superiores às de empréstimos pessoais ou consignados. 

O ideal é que, quando possível, os endividados substituam as dívidas por linhas com juros menores que reduzam o custo total e facilitem o pagamento.

Método avalanche: focar nas dívidas com maiores juros

O método avalanche consiste em priorizar o pagamento das dívidas com maior taxa de juros, mantendo os pagamentos mínimos das demais.

Essa estratégia reduz o montante total pago ao longo do tempo, pois limita o crescimento dos encargos. É indicada para quem consegue manter disciplina financeira e foco no longo prazo.

Método bola de neve: começar pelas dívidas menores

No método bola de neve, o devedor quita primeiro as dívidas de menor valor, independentemente dos juros.

A lógica é psicológica: eliminar compromissos menores gera sensação de progresso, o que pode aumentar a motivação para seguir com o plano de quitação.

O que fazer quando não dá para pagar nenhuma dívida

Quando a renda não é suficiente para cobrir os compromissos mínimos, a recomendação é buscar renegociação imediata com credores.

Organizar um orçamento detalhado e cortar despesas não essenciais também faz parte do processo de reequilíbrio.

Portabilidade de crédito: como trocar dívida cara por barata

A portabilidade permite transferir uma dívida para outra instituição que ofereça juros menores. O direito está previsto em lei e pode ser aplicado a diferentes modalidades de crédito.

Ao comparar propostas, é importante avaliar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros, taxas e seguros.

Priorizar dívidas de forma estratégica reduz o impacto financeiro e acelera o caminho para sair do vermelho. Com organização e informação, é possível estruturar um plano mais eficiente para retomar o controle do orçamento.

Acompanhe tudo sobre:FinançasDívidas pessoais

Mais de Invest

Ibovespa tem pior semana em quase 4 anos e recua 5%

GOL amplia voos para EUA e Europa com Airbus que aguenta rotas de até 15 horas

Dólar cai para R$ 5,24, mas avança 2,1% na semana com conflito no Irã

Bolsas europeias têm pior semana em quase um ano com conflitos no Irã

Mais na Exame

Ciência

Estudo testa nova droga com caneta emagrecedora que preserva músculos

Casual

Onde assistir a 'Guerreiras do K-Pop'? Filme recebeu duas indicações ao Oscar

Negócios

Amigos criam clube de beleza que fatura R$ 34 mi e tem parceria com Boca Rosa

EXAME Agro

B16: setor de biocombustíveis teme atraso na nova mistura de biodiesel