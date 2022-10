O preço do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em setembro

O valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em setembro apresentou queda tanto para o perfil masculino (-6,4%), quanto para o perfil feminino (-7,9%). É o que aponta um levantamento da Minuto Seguros.

O Kwid Intense apresenta a maior queda do mês no perfil masculino, mas registra queda não tão acentuada no perfil feminino. A variação mais expressiva para o perfil masculino ocorre em Recife, onde o modelo atingiu o valor de R$ 3.233,87 (-40,1%), enquanto a maior variação para o perfil feminino se dá em Goiânia, onde chegou a R$ 3.668,44 (-12,7%). Em média, a proteção do modelo para clientes de perfil masculino é R$ 3.885,47 (-22,1%). e, feminino, R$ 3.221,90 (-2,9%).

O Novo Onix Sedan Plus apresenta a maior redução do período para o perfil feminino. A maior variação em ambos os perfis foi no Rio de Janeiro, onde chegou a R$ 5.908,82 (-43,1%) no perfil masculino e R$ 4.223,37 (-45,6%) no feminino. O percentual de variação média para o modelo é de -12,2% para os homens e de -17,3% para as mulheres. A média dos valores é de R$ 3.916,09 (masculino) e R$ 3.503,73 (feminino).

O Novo HB20 Sense sobe uma posição e se torna o modelo mais vendido em setembro. Apesar disso, o modelo apresenta variações moderadas, a maior delas em Recife para os dois perfis. Na capital pernambucana, o veículo atinge o valor de R$ 4.086,27 (-10,2%) no perfil masculino e R$ 3.644,65 (-10,6%) no feminino. Quanto às médias dos valores do seguro para o veículo, os preços estão listados abaixo: masculino: R$ 3.661,77 (-3,1%) e feminino: R$ 3.350,55 (-1,4%).

A cidade com os menores preços médios dentre os dez modelos analisados é Brasília, onde o valor é de R$ 3.557,41 (-2,1%) para o perfil masculino e R$ 2.750,74 (-1,5%) para o perfil feminino.

O Rio de Janeiro registrou quedas expressivas para ambos os perfis, mas ainda assim obteve os maiores preços de setembro: R$ 5.898,78 (-20,4%) para o perfil masculino e R$ 4.361,26 (-16,2%) para o feminino.

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.434,46 (-6,4%) para o perfil masculino, e R$ 3.698,75 (-7,9%) para o perfil feminino.