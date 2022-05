PicPay disponibiliza aos usuários do app portabilidade de salário

O PicPay começou a liberar no começo dessa semana a portabilidade de salário para seus usuários. A novidade permite que os usuários recebam os pagamentos mensais diretamente na carteira do aplicativo de pagamentos.

De acordo com a fintech, assim que o salário é depositado, ele automaticamente começa a ter rendimentos acima da poupança e pode ser usado em pagamentos e transferências. Ao fazer a portabilidade, o usuário também pode ter acesso a crédito, cartão e aumento de limite.

Como solicitar a portabilidade

O novo serviço de portabilidade será liberado gradativamente para os usuários. Ele está disponível no botão “Portabilidade de Salário” dentro de “Carteira” no app. É necessário informar o CNPJ do empregador e o nome do banco que processa a folha de pagamentos.

Alguns dias após a solicitação, o usuário é avisado sobre a conclusão do processo. Os salários serão automaticamente direcionados para o PicPay todos os meses.