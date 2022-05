Buscando um aumento? 5 dicas de como negociar

Por Bússola

Negociar um aumento é uma habilidade importante para o crescimento da carreira e, para isso, é preciso confiança no valor que o colaborador fornece à empresa bem como profissionalismo para negociar com o empregador de forma eficaz.

Antes de se preparar para uma negociação de aumento é necessário entender se este é o momento ideal. “O tempo que o funcionário tem de empresa é um ponto importante, o ideal é que a pessoa esteja há pelo menos um ano trabalhando. Além disso, se recentemente assumiu mais responsabilidades ou até mesmo uma nova posição, pode ser uma boa oportunidade para pedir um aumento”, diz Felipe Calbucci, diretor de vendas no Brasil do Indeed, site de busca de empregos.

"Além do valor salarial, o colaborador pode identificar alguns outros benefícios que esteja disposto a aceitar, como dias de trabalho remotos, auxílio médico ou até participação nos lucros”, diz Felipe. Seja como for, segundo ele, é essencial manter um bom relacionamento no ambiente de trabalho, por isso, saiba oferecer alternativas, mas também quando aceitar a negativa

A pedido da Bússola, Felipe listou as principais táticas que os colaboradores podem usar na hora de negociar a compensação com os empregadores.

Pesquise dados salariais para o seu cargo

Antes de pedir um aumento, é preciso saber qual é a faixa salarial média para sua posição e seu nível de experiência. Se sentir-se à vontade, pergunte a outras pessoas da empresa que estão em posições semelhantes ou têm um tempo de experiência parecido com o seu, pois é importante certificar-se de que o aumento que você pede está dentro do alcance. Também é possível fazer pesquisas online em sites que mostram uma média salarial para diversas posições.

1. Considere o momento atual de sua empresa

Familiarize-se com as finanças e o desempenho de sua empresa nos últimos trimestres para ter uma noção se eles estão crescendo ou não. Uma empresa que está passando por um período de estagnação ou declínio pode não estar em condições de oferecer aumentos.

2. Reflita sobre o que você conquistou nesta função

A melhor maneira de convencer o empregador de que você merece um aumento é trazer à tona suas realizações específicas que ajudaram a empresa a atingir seus objetivos. É importante demonstrar que o valor que você traz para a equipe vale o aumento do salário. Se você foi solicitado a assumir responsabilidades ou funções adicionais na empresa, este também é um bom momento para pedir um aumento para acompanhar esse trabalho extra.

3. Decida o seu valor alvo e o alcance para o aumento

Convencer seu empregador de que você merece o aumento é apenas o começo. Você também precisa estar preparado para negociar o valor real desse aumento, o que significa que você precisa definir um número com uma margem apropriada. Esse intervalo de margem deve começar com o valor mais baixo com o qual você gostaria e terminar com o valor mais alto que você acha razoável pedir, com base em sua pesquisa anterior.

4. Prepare sua apresentação e pratique este momento de negociação

Ao entrar na reunião, é preciso estar pronto e com uma narrativa convincente sobre por que merece receber um aumento. Para manter os argumentos organizados, é útil estruturar todos os pontos na forma de uma apresentação ou discurso de vendas. Outra maneira de se organizar é trazendo notas com você para consultar, mas, em geral, tente mantê-lo mais como uma conversa do que uma apresentação real. Esteja preparado também para responder a perguntas e contra-argumentos.

