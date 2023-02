Nubank amplia oferta de funcionalidade de segurança para o Carnaval

O Nubank ampliou a oferta do "Modo Rua" para todos seus clientes no período de Carnaval. A ferramenta permite que os usuários determinem um valor total máximo para transações quando estiverem fora de casa. No ar desde outubro do ano passado, quando estava em fase de testes, o Modo Rua adiciona uma camada extra de proteção contra transações via Pix, transferências, e pagamentos de boletos em caso de acesso indevido ao aplicativo.

A companhia criou até mesmo uma campanha de marketing para estimular os clientes a aderirem às ferramentas de segurança. Batizada de "Seu Carnaval com mais Alalaô e menos oh no", ativações nas redes sociais e outros canais como influenciadores e patrocínio do Carnaval da Anitta.

Múltiplas redes wi-fi

A grande novidade é que agora clientes também podem determinar mais de uma rede Wi-Fi de sua confiança no Modo Rua (como 2Ghz e 5Ghz) que, de forma automática e simultânea, serão reconhecidas.

Como funciona

O cliente poderá ativar o "Modo Rua" em um clique no app, definindo suas redes de Wi-Fi seguras e um valor máximo para transações Pix, TED e Boleto para quando estiver fora dessas redes. Depois de concluir a ativação, o usuário não precisa mais repetir esse processo. Sempre que ele retornar para uma das suas redes seguras, basta abrir novamente o App que o Modo Rua irá reiniciar o valor automaticamente.