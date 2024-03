Mega Feirão Serasa e Desenrola oferece descontos de até 96% para população quitar dívidas

A Serasa, em parceria com o Ministério da Fazenda, os Correios e mais de 700 empresas, se uniram para realizar o “Mega Feirão Serasa Desenrola”. A iniciativa começa a partir desta segunda-feira, 4, e visa auxiliar consumidores de todo o Brasil que estão inadimplentes. Para isso, o mutirão oferece descontos e ofertas especiais para a população quitar suas dívidas.

As empresas participantes são concessionárias de contas básicas, como água e luz, além de bancos, varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras. Ou seja, desde conta atrasada de plano de celular, até dívidas com bancos e débitos de energia podem ser quitados com benefícios.

Com a união do Ministério da Fazenda com a Serasa, os benefícios do Desenrola também estarão disponíveis no mutirão. Assim, mais de 550 milhões de ofertas serão disponibilizadas, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

Negociações podem ser feita nos Correios em São Paulo

A parceria com os Correios é inédita e busca utilizar a sede do Palácio dos Correios, no Centro Histórico de São Paulo (SP) para quitar suas dívidas de forma presencial já a partir desta segunda. Nos guichês, os moradores podem encontrar as ofertas e descontos e fechar seu acordo sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional durante todo o mês de março.

O Palácio dos Correios está localizado na Praça Pedro Lessa, 1, esquina com a Avenida São João, Vale do Anhangabaú. O atendimento vai de 4 a 28 de março, das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira. Além disso, também é possível regularizar as pendências nas mais de 11 mil agências dos Correios do Brasil, a partir de uma taxa de R$ 4,20.

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para consultar as ofertas, consumidores podem acessar os canais oficiais da empresa de forma online: