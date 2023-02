Leilão da Receita Federal tem iPad, notebook e videogames por R$ 1 mil; veja como participar

A Receita Federal fará um leilão de produtos que vão desde iPads, a Apple Watches e notebooks. Será possível arrematar tablets da Apple por R$ 1000. Também tem joias, perfumes, vestidos, artigos esportivos e videogames.

Os lances começam a ser registrados às 8h da próxima segunda-feira, 27, e vão até as 20h do dia 6 de março, na segunda-feira seguinte. O leilão será feito no dia 7 de março.

As mercadorias podem ser vendidas individualmente ou em lotes e podem ser adquiridas por pessoas físicas ou jurídicas.

Quem pode participar do leilão da Receita?

No caso de pessoas físicas, é preciso:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

No caso, de pessoas jurídicas é preciso:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do leilão da Receita?

Para fazer seu lance é preciso acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).