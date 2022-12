IPTU 2023: veja o calendário de pagamento na cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo publicou o Edital do IPTU 2023, com o calendário de entrega das notificações de lançamento do imposto no site da Secretaria da Fazenda.

Os moradores poderão consultar as datas de vencimento do IPTU: para todos os imóveis, o vencimento da primeira parcela ou o prazo para o pagamento à vista do imposto ocorre durante o mês de fevereiro.