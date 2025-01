INSS começa a pagar aposentadorias com novos valores a partir de hoje

O pagamento reajustado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira, 27. A partir de hoje, começa a valer o novo salário mínimo de R$ 1.518 para quem recebe o piso e R$ 8.157,41 para quem recebe o valor máximo pago pela previdência.

O valor pago para os beneficiários segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que teve alta de 4,77% em 2024. Levando isso em consideração, para quem recebe mais que um salário mínimo, o aumento foi de 4,77%, e para quem recebe o piso nacional, o reajuste foi de 7,5%.

Pagamentos

Todos que recebem o salário-mínimo começam a receber a partir de quem possui o número do benefício com final 1. Atualmente, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. Um total de 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário-mínimo.

Calendário do INSS

Pagamentos até um salário-mínimo

Final 1: 27 de janeiro;

27 de janeiro; Final 2: 28 de janeiro;

28 de janeiro; Final 3: 29 de janeiro;

29 de janeiro; Final 4: 30 de janeiro;

30 de janeiro; Final 5: 31 de janeiro;

31 de janeiro; Final 6: 3 de fevereiro;

3 de fevereiro; Final 7: 4 de fevereiro;

4 de fevereiro; Final 8: 5 de fevereiro;

5 de fevereiro; Final 9: 6 de fevereiro;

6 de fevereiro; Final 0: 7 de fevereiro;

Pagamento acima do piso nacional

Finais 1 e 6: 3 de fevereiro;

Finais 2 e 7: 4 de fevereiro;

4 de fevereiro; Finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

5 de fevereiro; Finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

6 de fevereiro; Finais 5 e 0: 7 de fevereiro;

Como solicitar extrato de benefícios