Governo dará mais 6 meses para saque de dinheiro esquecido nos bancos

1 /49 Operação da Caramuru, em Sorriso, no Mato Grosso (Caramuru em Sorriso)

4 /49 CD - Centro de Distribuição do Mercado Livre - ML - em Cajamar SP foto: Leandro Fonseca data: 26/07/2021 (MERCADO LIVRE)

5 /49 (Pao de Acucar Turns to Malls for Grocery Boost)

6 /49 Centro de Distribuição do Magazine Luiza. (Magazine Luiza)

9 /49 Em 2006 foi anunciada a descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, na área de TUPI - hoje campo de Lula (size_960_16_9_em_2006_foi_anunciada_a_descoberta_de_petroleo_no_pre-sal_da_bacia_de_santos_na_area_de_tupi_-_hoje_campo_de_lula.jpg)

15 /49 Totem com o logo da Raízen, joint venture da Cosan com a Shell. (logo_raizen_Totem_Rondonópolis_divulgacao)

19 /49 MRV: as ações da construtora recuaram 40,52% (MRV)

21 /49 XinJian Chen, diretor-presidente da CPFL Renováveis: “A iniciativa tem um significado importante para contribuir com o bem-estar da população local e levar dignidade e segurança hídrica para os moradores” (OK_210511_CPFL_Xin_Jian_0074 (2) copy)

22 /49 EDP já produziu sua primeira molécula de H2V no Brasil — mais especificamente, na unidade de geração que mantém em São Gonçalo do Amarante (CE) (ENERGIA-5)

23 /49 (boticario melhores do esg)

27 /49 Leandro Faria, gerente-geral de sustentabilidade da CBA; Ricardo Carvalho, CEO da CBA; e David Canassa, diretor executivo da Reservas Votorantim Foto: Leandro Fonseca data: setembro 2022 (Nova Iorque - New Yorque - USAFoto: Leandro Fonsecadata: setembro 2022)

29 /49 Gabriela Rizzo, CEO do Grupo Malwee (Gabriela Rizzo Grupo Malwee)

32 /49 Operação da Klabin: primeira do setor a certificar o manejo florestal (RankingHistorico_11)

36 /49 Sabesp: Interessados em ser acionistas de referência começam a agendar encontros com investidores de mercado (sabesp)

41/49 Anderson Valadares, superintendente da Porto Seguro: foco em diversidade e estratégia de colocar as pessoas no centro do negócio garantem resultados (ED1264_ESG_2_2)