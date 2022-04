FGTS: saque extraordinário começa nesta quarta; como usar o dinheiro?

A Caixa Econômica Federal começou a pagar, nesta quarta-feira, 20 de abril, o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Serão liberados valores de até R$1 mil e os primeiros a receber serão os trabalhadores com saldo no fundo nascidos em janeiro. O calendário vai até 15 de junho, quando pessoas nascidas em dezembro poderão sacar o dinheiro.

Veja, abaixo, o calendário de pagamentos completo divulgado pelo governo federal.

No total, foram liberados cerca de R$ 30 bilhões do fundo e, segundo a Caixa, a expectativa é que mais de 40 milhões de brasileiros façam o resgate.

Mas o que fazer com o dinheiro?

O fato de ter um dinheiro inesperado entrando na conta pode, em um primeiro momento, fazer com que as pessoas acabem gastando por impulso. Mas é preciso olhar com cuidado para suas finanças pessoais antes de tomar qualquer decisão, considerando que pode haver destinos mais apropriados para estes recursos.

Pensando nisso, listamos abaixo algumas opções de como usar o dinheiro pago pelo saque do FGTS de acordo com a sua situação financeira.

1. PAGAR DÍVIDAS

Em um momento em que o número de famílias endividadas bate recorde no país, os valores liberados pelo saque emergencial podem representar uma boa alternativa de quitar dívidas, limpar o nome e se reorganizar financeiramente.

E, de acordo com uma pesquisa feita pela Opinion Box em parceria com a Serasa, este é mesmo o objetivo da maioria dos brasileiros que têm direito a sacar o FGTS. Segundo o levantamento, que ouviu 1.679 pessoas, 40% da população pretende usar os valores resgatados para sair das dívidas.

Dentre as dívidas a serem quitadas apontadas como prioritárias pelos entrevistados, estão dívidas de cartão de crédito, contas básicas (como água, luz e gás) e aquelas contraídas com bancos. Já o índice de pessoas que planeja usar o FGTS para fazer compras em supermercados, por exemplo, não passa dos 13%.

Vale lembrar que, após quitar uma dívida com juros altos, é importante tomar cuidado para não contrair novas despesas que comprometam o orçamento. Segundo André Bona, educador financeiro e professor do curso Saindo das Dívidas, da EXAME Academy, mapear gastos, fazer um bom planejamento mensal e evitar parcelamentos desnecessários são algumas das medidas que podem ajudar a evitar um novo ciclo de endividamento.

Professor no curso de Pós-Graduação de Finanças, Investimentos e Banking da PUC-RS, Bona tornou-se referência em finanças pessoais pelos conteúdos de seu site, canal no Youtube e redes sociais. Durante o curso Saindo das Dívidas, ele ensina o caminho para renegociar as dívidas e quais são as melhores linhas de crédito, além como construir um orçamento do zero de forma que o ciclo do endividamento não se repita.

2. MONTAR UMA RESERVA DE EMERGÊNCIA

Para quem já está com as finanças sob controle, um bom destino para esse dinheiro é a construção de uma reserva de emergência. Trata-se de um valor que fica investido em produtos seguros e com baixa liquidez, para que – como o próprio nome já diz – ser resgatado com facilidade em caso de emergências (diante de uma demissão, por exemplo), sem que haja um comprometimento do seu orçamento.

Alguns exemplos de ativos que podem ser usados para este fim são Tesouro Selic, fundos com taxa zero e CDBs com liquidez diária de instituições financeiras com rating elevado.

3. MONTAR UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Investir é uma das melhores formas de fazer seu dinheiro render para conseguir atingir metas de longo prazo com mais tranquilidade.

Por isso, quem já tem uma reserva de emergência e está com as finanças sob controle, também deve considerar utilizar o dinheiro para investir em outros produtos financeiros, visando aumentar a rentabilidade da carteira.

Mas vale ressaltar que, antes de realizar qualquer investimento, é preciso conhecer o seu perfil de investidor para que seja possível escolher produtos que façam sentido com seus objetivos, respeitando sempre a sua tolerância ao risco.

Para ajudar novos investidores neste processo, a EXAME Academy oferece o curso O Manual do Investidor, também ministrado por André Bona. Nele, são ensinados os principais conceitos necessários para que os alunos conheçam o mercado e sejam capazes de montar suas carteiras com segurança e autonomia.

Veja, abaixo, alguns dos temas abordados durante o curso:

Quais são os investimentos e como funciona a renda fixa

Como funciona a bolsa de valores e como investir em ações

O que são e como funcionam os fundos de investimento

Como escolher os investimentos de acordo com seus objetivos

O Manual do Investidor está entre os cursos mais bem avaliados da EXAME Academy, com a “experiência completa de aprendizagem” e a “qualidade do conteúdo do curso” sendo frequentemente apontadas como as principais características do curso pelos alunos.

4. COMPRAS E LAZER

Por fim, aqueles que estão em uma situação financeira confortável, com as contas em dia, livre de dívidas e com uma parcela do patrimônio investida, pode utilizar o valor pago pelo FGTS para comprar um produto ou serviço que deseja (ou necessita), como roupas, viagens, eletrodomésticos e até cursos.

