Desconto: os 20 carros mais vendidos no programa de incentivo do governo

O governo ampliou de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões a concessão de créditos tributários para a indústria automobilística reduzir os preços dos veículos novos. A adesão ao programa automotivo foi rápida e o dinheiro disponível acabou.

Por meio do programa, foram vendidos 93,5 mil carros e utilitários leves. A Jato Dynamics, consultoria especializada no setor automotivo, fez um levantamento com os 20 veículos mais vendidos com desconto. No topo do ranking está o Polo, da Volkswagen com 9.746 unidades comercializadas. Na versão mais simples, o Polo Track teve desconto de mais de R$ 7.000 reais. E o carro foi vendido por R$ 74.990.

O segundo carro mais vendido com desconto foi o Onix, com 8.258 unidades. A Chevrolet passou a vender a versão manual do carro por R$ 74.390. Um desconto de 6 mil reais em relação ao preço original, que era R$ 84.390.

O terceiro mais vendido foi o Fiat Strada, com 7.519 unidades. Nas versões Endurance e Freedom de cabine, os modelos foram para R$ 95.990 e R$ 100.990, o que representa um desconto de R$ 4.000 e R$ 5.000. Veja tabela abaixo:

Modelo Quantidade Polo 9.746 Onix 8.258 Strada 7.519 Mobi 6.894 Argo 6.747 Onix SD 6.419 HB20 6.173 Kwid 5.927 Cronos 4.968 Saveiro 4.427 C3 2.930 208 2.718 Pulse 2.507 Fiorino 2.242 Virtus 2.186 Renegade 2.006 T-Cross 2.004 Yaris HB 1.660 HB20S 1.198 Kicks 1.162

Setor quer mais

O setor automotivo considerou o programa um sucesso e quer que os benefícios sejam ampliados. A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), por exemplo, afirmou que a iniciativa foi muito positiva e que as vendas de veículos de junho cresceram 6,5% frente ao mesmo mês do ano passado. Segundo, José Maurício Andreta Júnior, presidente da entidade, após um período de paradas de fábricas e estoques elevados, o programa fez o coração do setor voltar a bater e que "trabalho precisa ter sequência".

Esta semana, Geraldo Alckmin vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), disse que o programa é temporário. "A adesão ao programa automotivo foi enorme, o dinheiro acabou em quatro semanas praticamente. Foi complementado e continua o desconto. Isso vai passar. Os juros devem cair, os juros de mercado já estão caindo. Na hora que os juros caem, a maioria da população volta a comprar a prazo e reativa (a indústria)."