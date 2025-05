Crédito Trabalhador: passo a passo para simular o consignado para CLT

Lançado pelo Governo Federal em março, o Crédito Trabalhador é uma nova modalidade de empréstimo consignado voltada para profissionais do setor privado com carteira assinada. O objetivo do programa é oferecer uma linha de crédito com juros mais baixos, facilidade de contratação e desconto direto na folha de pagamento, semelhante ao consignado tradicional disponível para aposentados e servidores públicos.

A modalidade é destinada exclusivamente a trabalhadores formais que tenham vínculo ativo há pelo menos 12 meses com a mesma empresa.

O empréstimo não tem um teto de juros determinado, como no consignado de servidores públicos e beneficiários do INSS, que não pode passar de 1,85% ao mês. No entanto, as ofertas vistas no mercado têm variado entre 1,4% a 3% ao mês.

O prazo de pagamento é de até 48 meses e pode comprometer no máximo 35% do salário líquido do colaborador. A adesão ao programa é voluntária, tanto por parte do empregado quanto do empregador, que precisa firmar convênio com instituições financeiras participantes.

Só nos três primeiros dias da modalidade no ar, mais de 40 milhões de simulações do empréstimo foram feitas. Em pouco mais de 30 dias, o Programa Crédito do Trabalhador ultrapassou R$ 8,9 bilhões em recursos emprestados para quase 1,6 milhão de profissionais.

Passo a passo consignado para CLT

Para ajudar quem deseja solicitar o Crédito Trabalhador, listamos um passo a passo para simular o consignado para CLT. Confira:

Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital); Solicite a proposta de crédito; Autorize que os bancos tenham acesso aos dados para análise; As propostas serão enviadas em até 24 horas; Analise a melhor oferta; Faça a contratação por meio do banco.

A simulação é gratuita e não gera qualquer compromisso com a contratação.

E se o trabalhador for demitido?

No caso de desligamento, o valor ainda devido será descontado das verbas rescisórias, observado o limite legal de 10% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de 100% da multa rescisória.