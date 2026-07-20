Copa BTG Trader abre inscrições com prêmio de R$ 1 milhão; veja como participar

As inscrições para a segunda edição da Copa BTG Trader abriram nesta segunda-feira, 20. Promovida pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), a competição de trading simulado distribuirá R$ 1 milhão ao campeão e premiará os 100 melhores participantes.

As etapas classificatórias acontecem entre 14 e 24 de setembro, com repescagem entre os dias 28 e 30 do mesmo mês, semifinal nos dias 13 e 16 de outubro e final presencial marcada para 29 de outubro, em São Paulo. As inscrições são gratuitas,

Criada para incentivar a formação de novos traders, a competição é realizada em um ambiente que replica o mercado financeiro em tempo real, mas utiliza recursos fictícios. Assim, os participantes podem operar contratos futuros de day trade, testar estratégias e desenvolver habilidades sem colocar dinheiro próprio em risco.

Segundo Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, o principal objetivo da Copa é educacional, tanto que o ambiente é simulado, para não envolver riscos financeiros.

"Ele é com ativos reais, no momento de mercado real, mas ele não envolve o dinheiro real do cliente ou eventualmente do competidor. Qualquer um pode ir lá tentar aprender, tentar fazer as interações, mas sem prejuízo financeiro."

Na edição de 2025, mais de 13 mil pessoas participaram da competição. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro pelo site. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, abrir ou ter conta investimento no BTG Pactual e ativar a plataforma oficial do campeonato pelo app, a Nelogica.

O que faz um trader

Trader é o profissional ou investidor que busca obter ganhos com a compra e venda de ativos financeiros, geralmente em operações de curto prazo. Para isso, utiliza diferentes metodologias para tentar antecipar os movimentos do mercado, como análises gráficas, quantitativas, macroeconômicas ou de fluxo de ordens.

De acordo com Zanlorenzi, a atividade pode ser exercida tanto como profissão principal quanto como uma fonte complementar de renda.

"Ser trader é utilizar parte do seu tempo para tentar ganhar dinheiro acertando os movimentos do mercado. Algumas pessoas vivem disso, enquanto outras fazem operações apenas para complementar a renda."

O executivo explica que cada participante costuma desenvolver uma estratégia própria ao longo do tempo.

"Tem pessoas que se identificam mais com análise gráfica, outras com dados quantitativos, outras com cenário macroeconômico. Não existe um único caminho."

Os riscos existem — mas a Copa elimina o financeiro

Embora o trading, na vida real, envolva risco de perdas, Zanlorenzi. "Naturalmente há risco de perda de capital, como acontece em qualquer investimento."

Segundo ele, justamente por isso a competição funciona como uma porta de entrada para quem deseja conhecer o mercado antes de investir recursos próprios.

O executivo ressalta, porém, que o trading é uma estratégia considerada mais arrojada e exige preparo.

"Mais importante do que aprender a teoria é entender o seu perfil de risco. No trade, às vezes você passa quatro ou cinco dias perdendo para ter um grande resultado depois. A parte psicológica acaba sendo tão importante quanto a técnica."

Competição quer mostrar que o mercado é para todos

Uma das histórias mais simbólicas da primeira edição veio justamente do campeão. Danillo Ramos Duarte, metalúrgico de 43 anos, morador de São Vicente (SP), venceu a competição mesmo sem formação na área financeira.

Ao longo do torneio, eliminou mais de 13 mil concorrentes até conquistar o prêmio principal, depois de operar 2,2 mil contratos ao longo da competição. Para Zanlorenzi, o resultado reforça que conhecimento e dedicação pesam mais do que a profissão ou uma estrutura sofisticada.

"O mercado é democrático. O campeão era metalúrgico, trabalhava com carteira assinada e chegou a operar pelo celular durante a semifinal. Muita gente acha que precisa de várias telas e uma grande estrutura para operar, mas essa história mostra que isso não é verdade."

Segundo ele, atualmente há uma grande oferta de conteúdo gratuito para quem deseja aprender sobre o mercado financeiro.

"Hoje o conhecimento está disponível gratuitamente. A pessoa pode estudar, conhecer o mercado e participar da Copa sem pagar nada."

Times são a novidade da edição de 2026

A principal novidade deste ano será a divisão dos participantes em quatro times temáticos: Fluxo, Tendência, Contra a Tendência e Automação. Apesar da formação das equipes, a disputa continuará sendo individual.

Cada time contará com mentores e conteúdos exclusivos produzidos por especialistas para auxiliar os participantes durante a competição. A ideia é fortalecer a troca de conhecimento e criar um senso de comunidade entre os competidores.

"Os times foram criados para aumentar o engajamento e aproximar quem está aprendendo de pessoas experientes. A premiação continua individual, mas queremos fortalecer essa comunidade de traders."

Além do prêmio de R$ 1 milhão ao campeão, a Copa distribuirá R$ 50 mil ao segundo colocado, R$ 30 mil ao terceiro e premiará todos os participantes até a 100ª posição. Outra novidade será uma premiação diária de R$ 1 mil para o melhor trader de cada dia de competição.