Mais de 52% dos investidores tiveram resultado positivo na Copa BTG Trader

O BTG Pactual divulgou os resultados da Copa BTG Trader, uma das maiores competições de trading (compra e venda de ativos) do país. O torneio, realizado em ambiente simulado, distribuiu R$ 1,25 milhão em prêmios e reuniu milhares de investidores em busca de performance e aprendizado.

Além de revelar talentos, a Copa BTG Trader trouxe insights valiosos sobre o comportamento de traders (investidores ativos) e dados que desafiam o senso comum do mercado.

O principal destaque foi que mais de 52% dos participantes encerraram o compeonato com resultado positivo, contrariando a percepção de que day trading (operação no mercado financeiro em que o investidor compra e vende um ativo no mesmo dia) é uma prática predominantemente perdedora.

Um laboratório real de aprendizado

A Copa BTG Trader foi estruturada em três fases — classificatória online, repescagem e semifinal — até chegar à grande final presencial, em São Paulo. O ambiente em que as etapas foram realizadas permitiu que os participantes testassem estratégias sem risco financeiro real.

Durante o torneio, os traders tiveram acesso a diferentes tipos de ativos, o que incentivou a diversificação das operações e o desenvolvimento de habilidades analíticas, como:

Principal índice da Bolsa brasileira (WIN)

Derivativo que segue o preço do Bitcoin, negociado em reais na B3 (BIT)

Contrato futuro da Solana (SOL) , uma das principais criptomoedas globais

Derivativo que segue o preço do Ethereum (ETH) , segunda maior criptomoeda do mundo

O c ontrato futuro de euro (EUP) é um derivativo negociado na B3 que reflete a cotação do euro em relação ao dólar americano (EUR/USD)

Enquanto 52% dos traders ficaram positivos na média e 386 (4,74%) se mantiveram positivos todos os dias, índices raros mesmo entre competições profissionais.

Estratégia e consistência: o diferencial dos melhores

Os resultados da Copa mostraram que o sucesso no day trade depende menos de sorte e mais de planejamento, controle emocional e disciplina operacional.

Entre os ativos mais operados, o WIN representou 41,76% dos contratos negociados, seguido por BIT (31,78%) e SOL + ETR (13%). Essa distribuição indica que a maioria dos competidores optou por estratégias de maior liquidez e volatilidade.

De acordo com o BTG Pactual, o objetivo do torneio não é apenas premiar, mas promover educação financeira e aprendizado prático, incentivando o uso de dados e métricas reais para tomada de decisão.

O campeão e o poder da prática

O vencedor da edição 2025, Danillo Ramos Duarte, um metalúrgico paulista, levou o prêmio de R$ 1 milhão e simbolizou o propósito central da competição: democratizar o acesso ao mercado financeiro e mostrar que a performance pode vir de perfis variados, desde profissionais experientes até investidores iniciantes dispostos a aprender com consistência.

A vitória reforça a ideia de que a prática constante e o uso de ferramentas simuladas são caminhos eficazes para evoluir no mercado de renda variável.

Aprendizado contínuo e inovação no mercado

Para o BTG Pactual, a Copa BTG Trader vai além de um torneio, é um ecossistema de aprendizado, que combina gamificação, métricas de performance e ambiente seguro de prática.

A iniciativa reforça o papel do banco em estimular o desenvolvimento de traders e promover o uso consciente de estratégias de investimento.

Com mais de 52% dos participantes no positivo, os resultados da competição provam que com preparo e análise, é possível ter desempenho consistente, mesmo em um cenário competitivo.

Uma nova visão sobre o trading

A Copa BTG Trader mostrou que, quando a prática é acompanhada de dados, disciplina e diversificação, o trading deixa de ser ação pontual de mercado e passa a ser um aprendizado estratégico.

Com tecnologia, transparência e incentivo ao desenvolvimento, o BTG Pactual reforça seu compromisso de tornar o mercado financeiro mais acessível, educativo e meritocrático, um espaço onde conhecimento e prática andam lado a lado.

