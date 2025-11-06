Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mais de 52% dos investidores tiveram resultado positivo na Copa BTG Trader

Campeonato em ambiente simulado desafia o senso comum e mostra que estratégia e disciplina podem gerar bons resultados

(Amanda Perobelli/Reuters)

(Amanda Perobelli/Reuters)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16h29.

O BTG Pactual divulgou os resultados da Copa BTG Trader, uma das maiores competições de trading (compra e venda de ativos) do país. O torneio, realizado em ambiente simulado, distribuiu R$ 1,25 milhão em prêmios e reuniu milhares de investidores em busca de performance e aprendizado. 

Além de revelar talentos, a Copa BTG Trader trouxe insights valiosos sobre o comportamento de traders (investidores ativos) e dados que desafiam o senso comum do mercado.  

O principal destaque foi que mais de 52% dos participantes encerraram o compeonato com resultado positivo, contrariando a percepção de que day trading (operação no mercado financeiro em que o investidor compra e vende um ativo no mesmo dia) é uma prática predominantemente perdedora. 

Invista com dados, estratégia e confiança. Abra sua conta no BTG Pactual e comece a operar 

Um laboratório real de aprendizado 

A Copa BTG Trader foi estruturada em três fases — classificatória online, repescagem e semifinal — até chegar à grande final presencial, em São Paulo. O ambiente em que as etapas foram realizadas permitiu que os participantes testassem estratégias sem risco financeiro real. 

Durante o torneio, os traders tiveram acesso a diferentes tipos de ativos, o que incentivou a diversificação das operações e o desenvolvimento de habilidades analíticas, como: 

  • Principal índice da Bolsa brasileira (WIN) 
  • Derivativo que segue o preço do Bitcoin, negociado em reais na B3 (BIT) 
  • Contrato futuro da Solana (SOL), uma das principais criptomoedas globais  
  • Derivativo que segue o preço do Ethereum (ETH), segunda maior criptomoeda do mundo 
  • O contrato futuro de euro (EUP) é um derivativo negociado na B3 que reflete a cotação do euro em relação ao dólar americano (EUR/USD) 

Enquanto 52% dos traders ficaram positivos na média e 386 (4,74%) se mantiveram positivos todos os dias, índices raros mesmo entre competições profissionais. 

Estratégia e consistência: o diferencial dos melhores 

Os resultados da Copa mostraram que o sucesso no day trade depende menos de sorte e mais de planejamento, controle emocional e disciplina operacional. 

Entre os ativos mais operados, o WIN representou 41,76% dos contratos negociados, seguido por BIT (31,78%) e SOL + ETR (13%). Essa distribuição indica que a maioria dos competidores optou por estratégias de maior liquidez e volatilidade. 

De acordo com o BTG Pactual, o objetivo do torneio não é apenas premiar, mas promover educação financeira e aprendizado prático, incentivando o uso de dados e métricas reais para tomada de decisão. 

O campeão e o poder da prática 

O vencedor da edição 2025, Danillo Ramos Duarte, um metalúrgico paulista, levou o prêmio de R$ 1 milhão e simbolizou o propósito central da competição: democratizar o acesso ao mercado financeiro e mostrar que a performance pode vir de perfis variados, desde profissionais experientes até investidores iniciantes dispostos a aprender com consistência. 

Transforme prática em performance. Invista em renda variável com o BTG Pactual 

A vitória reforça a ideia de que a prática constante e o uso de ferramentas simuladas são caminhos eficazes para evoluir no mercado de renda variável. 

Aprendizado contínuo e inovação no mercado 

Para o BTG Pactual, a Copa BTG Trader vai além de um torneio, é um ecossistema de aprendizado, que combina gamificação, métricas de performance e ambiente seguro de prática 

A iniciativa reforça o papel do banco em estimular o desenvolvimento de traders e promover o uso consciente de estratégias de investimento. 

Com mais de 52% dos participantes no positivo, os resultados da competição provam que com preparo e análise, é possível ter desempenho consistente, mesmo em um cenário competitivo. 

Uma nova visão sobre o trading 

A Copa BTG Trader mostrou que, quando a prática é acompanhada de dados, disciplina e diversificação, o trading deixa de ser ação pontual de mercado e passa a ser um aprendizado estratégico. 

Com tecnologia, transparência e incentivo ao desenvolvimento, o BTG Pactual reforça seu compromisso de tornar o mercado financeiro mais acessível, educativo e meritocrático, um espaço onde conhecimento e prática andam lado a lado. 

Dê o próximo passo no mercado. Comece a investir com o BTG Pactual 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual Investimentos

Mais de Invest

Shein projeta lucro de US$ 2 bilhões em 2025, apesar das tarifas dos EUA

Na Aliexpress, Black Friday está em 2° plano: foco é dia dos solteiros

Trump anuncia acordos com Eli Lilly e Nordisk sobre remédios contra obesidade

Ibovespa perde fôlego após ultrapassar os 154 mil pontos

Mais na Exame

Ciência

Quem são os cientistas mais influentes do Brasil?

Mercados

Shein projeta lucro de US$ 2 bilhões em 2025, apesar das tarifas dos EUA

Pop

Os Donos do Jogo: série brasileira chega ao top 4 mundial da Netflix

ESG

Conheça cinco curiosidades de Belém, sede da COP30