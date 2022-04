Conheça as oportunidades de ganhar dinheiro no metaverso

O metaverso é o tema do momento. Além de ser a aposta de grandes empresas como Facebook, Google, Microsoft e Nike, também tem sido amplamente divulgado e, com isso, se popularizado. Não à toa, a nova tecnologia foi até tema de uma imersão dentro do Big Brother Brasil (BBB 22), da TV Globo, que ofereceu uma experiência dentro do metaverso para alguns participantes.

Isso é só o começo. Assim como a internet tal qual a conhecemos hoje, a expectativa é de que o metaverso torne-se parte da vida das pessoas e traga funções indispensáveis. A tecnologia deve criar novos modelos de negócios, novas empresas e levar a economia digital para um caminho que ainda não vislumbramos.

Metaverso: entenda o que é a tecnologia do metaverso usada no BBB 22 e como ela oferece oportunidades para ganhar dinheiro

Na prática, significa que as oportunidades dentro do metaverso têm um potencial incalculável. Por isso, a EXAME vai promover uma masterclass 100% online e gratuita para falar das Oportunidades no metaverso. O bate-papo, que vai acontecer no dia 27 de abril às 19h30, vai falar sobre como ser um dos pioneiros na ocupação do novo espaço virtual e como lucrar com isso.

Os especialistas Flávio Tavares, fundador e CEO estratégico da Welcome Tomorrow e founder e CEO da Upper ADucation; e Fernando Miranda, Chief Marketing Officer (CMO) da EXAME, vão mediar a conversa sobre o metaverso e trazer as oportunidades potencialmente lucrativas que já estão surgindo, além de explicar como aproveitá-las.

O que é o metaverso e por que há tanta expectativa sobre ele?

O metaverso é um novo formato de plataforma que serve para criação de aplicativos e ferramentas de interação social. É um ambiente virtual que simula o mundo real, onde as pessoas são representadas por seus avatares. Basicamente, é o futuro das redes sociais, além de também ser chamado por alguns especialistas de internet imersiva, que seria algo como uma nova era da internet.

O termo ficou muito conhecido em 2021 quando o Facebook decidiu mudar o nome da empresa para Meta, deixando claro que esse será o foco da companhia daqui para frente. Além de mudar o nome da empresa, Mark Zuckerberg anunciou que vai investir US$ 10 bilhões nos próximos anos para construir seu próprio ambiente no metaverso.

No entanto, para aproveitar o potencial do metaverso é preciso ter profissionais que saibam trabalhar com a nova plataforma. As empresas correm em busca de pessoas que entendam e saibam lidar com o metaverso. E é aí que encontram-se as oportunidades neste novo ambiente digital. Para conhecer todas e saber como aproveitá-las, participe da masterclass gratuita. Para se inscrever, basta clicar no botão abaixo:

