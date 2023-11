Caixa oferece desconto de até 99% nas dívidas do Fies em mutirão; veja como participar

A Caixa informou que abrirá as agências bancárias uma hora mais cedo na quarta-feira, dia 22 de novembro, devido ao “Dia D Mutirão-Desenrola”. Além das dívidas do Desenrola, será possível negociar as dívidas do Fies.

Segundo a Caixa, os descontos podem chegar a até 99% do total devido. O banco já registrou mais de R$ 2,99 bilhões em dívidas negociadas desde o dia 7 de novembro, com um total de R$ 2,54 bilhões em descontos.

Cerca de 61,1 mil estudantes solicitaram adesão à renegociação e o desconto médio é de 85,21% sobre os valores originais. Toda a renegociação pode ser feita de maneira 100% digital pelo aplicativo Fies, Caixa e pelo portal SifesWeb. O atendimento também pode ser realizado nas agências do banco.

Quais são os descontos oferecidos na renegociação do Fies?

As condições para renegociação são válidas até 31 de maio de 2024 e consideram a posição de atraso da dívida no dia 30 de junho de 2023:

0 a 90 dias de atraso: 12% de desconto para quitação do saldo devedor à vista. Para aderir nesta modalidade, é necessário estar adimplente na data da adesão;

Mais de 90 dias de atraso: 12% de desconto para quitação do saldo devedor à vista ou reparcelamento em até 150 prestações mensais com a redução de 100% dos juros e multa por atraso;

Mais de 360 dias de atraso (devedor cadastrado no CadÚnico em 30 de junho de 23 ou beneficiário do Auxílio Emergencial 2021): desconto de 99% do valor consolidado da dívida no pagamento à vista, ou em 15 vezes para contratos com a última parcela do contrato com mais de cinco anos de atraso.

Desconto de 92% do valor consolidado da dívida no pagamento à vista, ou em 15 vezes para contratos com a última parcela gerada há menos de cinco anos;

Mais de 360 dias de atraso (que não se enquadre nas condições acima): até 77% de desconto do valor total da dívida, para quitação à vista ou em 15 vezes. Em caso de parcelamento, a parcela deverá ser de, no mínimo, R$ 200.

Dia D-Desenrola

O mutirão do Desenrola contará com bancos privados e públicos, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que estenderão os horários de atendimento de parte de suas agências para atender a população.