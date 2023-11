Caixa abrirá agência mais cedo para negociação de dívidas do Desenrola e Fies; veja como participar

A Caixa informou que abrirá as agências bancárias na quarta-feira, 22, uma hora mais cedo. A iniciativa faz parte do “Dia D- Mutirão Desenrola”. Amanhã, as agências do banco estarão disponíveis para atendimentos especializados relacionados ao Desenrola Brasil, à negociação de dívidas do FIES e informações sobre a quitação de contratos do Minha Casa, Minha Vida para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família.

Na última segunda-feira, o Programa Desenrola Brasil, incluiu nova condição aos clientes com contratos em atraso entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Os clientes enquadrados no programa poderão optar por parcelar seus contratos em atraso com condições especiais.

O objetivo do “Dia D – Mutirão Desenrola” é estimular a negociação de contratos em atraso. Além dos descontos oferecidos, o cliente pode parcelar suas dívidas sem entrada e em até 60 meses.

Desenrola Brasil

A primeira etapa do programa, chamada de Faixa 2, contempla contratos em atraso das instituições financeiras. A Caixa oferece condições com desconto de até 90% para pagamento à vista, sendo possível também o parcelamento da dívida em até 120 meses, com entrada e primeiro pagamento para 30 dias.

A Faixa 1 do programa teve início, em 9 de outubro, permitindo aos clientes o pagamento à vista ou parcelado conforme as regras do Desenrola. Até segunda-feira, dia 20 de novembro, a Caixa regularizou no Desenrola 273.550 contratos comerciais em atraso de 215.216 clientes, totalizando R$ 5,02 bilhões negociados.

Como renegociar dívidas do Fies

As agências também funcionarão em horário estendido para que os estudantes tirem dúvidas sobre a renegociação de seus contratos Fies. Os descontos podem chegar a até 99% do total devido. O banco já registrou mais de R$ 2,99 bilhões em dívidas negociadas desde o dia 7 de novembro, com um total de R$ 2,54 bilhões em descontos.

Cerca de 61,1 mil estudantes solicitaram adesão à renegociação e o desconto médio é de 85,21% sobre os valores originais. Toda a renegociação pode ser feita de maneira 100% digital pelo aplicativo Fies, Caixa e pelo portal SifesWeb.

O atendimento também pode ser realizado nas agências do banco. As condições para renegociação são válidas até 31 de maio de 2024 e consideram a posição de atraso da dívida no dia 30 de junho de 2023:

• 0 a 90 dias de atraso: 12% de desconto para quitação do saldo devedor à vista. Para aderir nesta modalidade, é necessário estar adimplente na data da adesão;

• Mais de 90 dias de atraso: 12% de desconto para quitação do saldo devedor à vista ou reparcelamento em até 150 prestações mensais com a redução de 100% dos juros e multa por atraso;

• Mais de 360 dias de atraso (devedor cadastrado no CadÚnico em 30 de junho de 23 ou beneficiário do Auxílio Emergencial 2021): desconto de 99% do valor consolidado da dívida no pagamento à vista, ou em 15 vezes para contratos com a última parcela do contrato com mais de cinco anos de atraso.

Desconto de 92% do valor consolidado da dívida no pagamento à vista, ou em 15 vezes para contratos com a última parcela gerada há menos de cinco anos;

• Mais de 360 dias de atraso (que não se enquadre nas condições acima): até 77% de desconto do valor total da dívida, para quitação à vista ou em 15 vezes. Em caso de parcelamento, a parcela deverá ser de, no mínimo, R$ 200.

Como renegociar Minha Casa, Minha Vida

Durante o mutirão, os empregados da Caixa prestarão esclarecimentos sobre a liquidação de contratos da Faixa I do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme Portaria 1248/2023 do Ministério das Cidades.

O banco já iniciou a quitação dessas dívidas para os clientes beneficiários do Bolsa Família ou que façam jus ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) presentes na base de inscritos até a data de publicação da portaria, dia 28 de setembro de 2023.

Clientes que acessaram imóveis com recursos do Governo Federal por meio do FAR e FDS, que já pagaram 60 ou mais parcelas de seu financiamento também terão os contratos quitados, de acordo com os termos da Portaria 1.248/2023, assim como os contratos celebrados no âmbito do MCMV – Rural (antigo PNHR) com ao menos 1 parcela paga.

Ao todo, serão mais de 700 mil contratos quitados até o dia 28 de março de 2024. Não é necessário solicitar a quitação dos contratos. O processo será realizado de maneira automática. No entanto, o cliente pode ir até as agências da Caixa a qualquer momento para verificar se o seu contrato está dentro das regras da portaria.