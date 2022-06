App oferece curso de educação financeira para jovens da periferia

O app New School, que é uma startup social de educação, vai oferecer cursos de educação financeira para jovens periféricos em parceria com a BB Seguros. Os cursos serão lançados nesta semana.

A premissa é auxiliar jovens para entrar no mercado de trabalho e melhorar a gestão pessoal de recursos. A parceria busca oferecer conteúdos exclusivos.

A New School (para iOs e Android) tem mais de 40 mil usuários ativos, sendo quase 60% deles jovens de 14 a 24 anos.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

O primeiro dos sete tópicos a serem lançados trata sobre a relação com o dinheiro. Já o segundo assunto abordará o orçamento pessoal e familiar. Os demais módulos serão disponibilizados posteriormente.

“O intuito da parceria é demonstrar aos jovens a importância de se ter uma relação mais racional com o dinheiro e o quanto isso pode ser decisivo no processo de construção de seu patrimônio, independente do volume atual da renda que possuem”, acrescenta Fruet.

No app é possível ganhar moedas, como em um jogo de videogame. A moeda em questão se chama "new coin" e ela poderá ser trocada por prêmios disponíveis em um marketplace ligado à plataforma. Você pode acumular a moeda digital respondendo a questionários sobre as aulas.