Apesar da queda nas vendas, preços de carros continuam a subir

No mês passado foram licenciados 129 mil veículos, uma queda de 22,8% no comparativo com o mesmo período de 2021. No entanto, os preços não recuaram. É o que aponta um levantamento da KBB Brasil, especializada em preço de veículos novos e usados.

Os grandes responsáveis por manter a tendência de alta dos preços foram os veículos seminovos (de zero a três anos), que registraram variação média de 2,96%, e os carros usados (de quatro a dez anos), com alta de 1,87% em média. Já os preços dos carros 0 km aumentaram apenas 0,25%.

Entre os veículos 0 km, houve alta de 0,36% entre os modelos 2022, enquanto os 2021 não tiveram variação expressiva. Essas altas sao bem inferiores às registradas em 2021, quando os modelos 2022 variaram 1,67% e os modelos 2021 1,09% em média por mês.

No caso dos veículos seminovos e usados, o levantamento aponta que houve um arrefecimento na inflação das categorias em comparação com janeiro. Em relação aos seminovos, com até três anos de uso, aqueles com ano modelo 2020 foram os que mais subiram de preço em fevereiro: 4,21% em média, número que deixa esses veículos bem acima da variação apresentada em 2021, quando a alta foi de, em média, 1,06% ao mês.

Já em relação aos carros usados, entre quatro e dez anos de uso, a variação de 1,87% para a categoria ficou abaixo da média de 2,04% de variação mensal observada ao longo do ano passado. Dentre os anos modelos desta categoria, novamente os veículos de 2012 foram os que mais subiram de preço em fevereiro, com variação de 2,66%.

O levantamento da KBB Brasil analisou 26.376 versões disponíveis no mercado. Todos os preços da KBB Brasil são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.

