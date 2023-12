ANS suspende a comercialização de 18 planos de saúde; veja quais

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a comercialização temporária de 18 planos de saúde de três operadoras. O motivo da suspensão é quantidade de reclamações efetuadas pelos consumidores no terceiro trimestre de 2023.

A proibição da venda começa a valer no dia 29 de dezembro. Segundo a ANS, 183.690 beneficiários são impactados. Estes planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

“O principal objetivo da suspensão de planos é a proteção do consumidor. Com ela, a ANS evita que mais pessoas entrem em um plano que não está atendendo seus usuários de forma satisfatória. No trimestre seguinte, os planos precisam apresentar melhorias no serviço prestado aos seus beneficiários e reduzir seus índices de reclamações para voltarem a ser comercializados”, explica Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS.

Registro Produto Nome Comercial 473360156 UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO 473363151 UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM 474119156 UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO II - ENFER

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO

Registro Produto Nome Comercial 401806981 UNIMED ALFA 436123017 UNIPART ALFA 449970041 UNIMED PERSONAL QUARTO COLETIVO 467669126 UNIMED BETA 2 467673124 UNIMED PERSONAL QUARTO COLETIVO 2 PPE 467675121 UNIMED ALFA 2 PPE 467677127 UNIMED BETA 2 PPE 467679123 UNIMED DELTA 2 PPE 467687124 UNIMED DELTA 2 467689121 UNIMED PERSONAL QUARTO COLETIVO 2 467691122 UNIMED ALFA 2 467694127 UNIMED DELTA 2 475671161 UNIMED BETA 2 REGIONAL 487586209 UNIMED ALFA 2 AD

SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA

Registro Produto Nome Comercial 435791014 SANTARIS

No mesmo período, alguns planos foram reativados. A ANS também afirma que alguns planos que já estavam suspensos por outros motivos também foram suspensos pelo monitoramento da garantia de atendimento. Confira aqui mais detalhes. Há ainda alguns planos liberados pelo monitoramento da garantia de atendimento, mas que continuam suspensos por outros motivos.