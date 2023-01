7 aulas gratuitas mostram como ganhar dinheiro em 2023 — veja como acessar

EMPIRICUS – UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

O ano de 2023 já começou e este é o momento perfeito para traçar suas metas. Há quem tenha o objetivo de viajar para um lugar especial, comprar um carro, fazer um curso de idiomas ou pós-graduação, perder alguns quilos... Mas uma meta comum na lista de quase todo mundo é ganhar dinheiro.

Ganhar mais dinheiro é a meta principal dos brasileiros para o ano novo, como mostra uma pesquisa realizada pelo Ipec. Segundo o levantamento, 31% das pessoas querem aumentar o patrimônio em 2023 e, talvez, você esteja incluído nessa estatística.

Mas a maioria das pessoas esbarra em um problema: não sabem por onde começar para atingir esse objetivo.

As finanças são recheadas de conceitos incomuns no cotidiano e muita gente acaba travando quando precisa lidar com a própria vida financeira.

E de nada adianta você trazer como meta ganhar dinheiro em 2023 se você não fizer nada para correr atrás desse objetivo.

Um dos principais motivos para as pessoas ficarem paradas e não buscarem o aumento do patrimônio é a falta de conhecimento, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Reclame Aqui.

Foi por isso que a corretora Empiricus Investimentos liberou 7 aulas do curso Jornada da Liberdade Financeira, da Empiricus Research, como cortesia. Afinal, o primeiro passo para buscar turbinar o seu patrimônio é aprender sobre finanças.

Veja abaixo o que este curso tem de especial e como ele pode te ajudar a alcançar seu objetivo de turbinar o patrimônio.

As 7 aulas deste curso já são suas — saiba com você pode aproveitar o conteúdo

A falta de conhecimento sobre finanças faz com que as pessoas percam a chance de buscar seus sonhos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Google, 40% das pessoas que não investem querem aprender mais sobre o tema.

Nestas 7 aulas do Jornada da Liberdade Financeira, qualquer um pode ter acesso ao conhecimento necessário para colocar a mão na massa e buscar o aumento do próprio patrimônio.

Não é preciso pagar nada nem mesmo ser cliente da Empiricus. Não precisa ser assinante nem ter conta na corretora. Essa é uma iniciativa do grupo para democratizar o acesso às noções mais essenciais que todo brasileiro deveria ter sobre investimentos e finanças.

O objetivo é ajudar pessoas de diferentes realidades financeiras. Ou seja, desde aqueles que estão no vermelho e com dificuldade de controlar as contas, até quem tem um dinheiro parado e quer transformá-lo em mais dinheiro.

Independentemente de seu salário, você pode acessar as aulas e aprender a turbinar sua vida financeira.

É um módulo completo do curso que vai ensinar:

Como fazer o dinheiro trabalhar por você;

Como escolher os investimentos certos ;

Estratégias para impulsionar seu patrimônio .

No curso, você vai entender do zero tudo que precisa saber para começar a investir e ir em busca da sua liberdade financeira. Não há nenhuma pegadinha e nem letras miúdas. Estas 7 aulas, de fato, já são suas e você pode acessá-las neste link.

As aulas são online, 100% gratuitas e vão te ajudar a fugir das dívidas, entender a importância de ter um dinheiro reservado para emergências e montar uma carteira de investimentos diversificada.

Você também receberá instruções de como colocar esses conhecimentos em prática. Terá acesso a planilhas de organização financeira, ebooks e orientações de onde investir para cada objetivo.

Se você quiser fazer diferente em 2023 e não deixar a meta de ganhar dinheiro somente no papel, esta é a sua oportunidade de dar o primeiro passo.

Você não tem nada a perder. Nem um centavo será cobrado para acessar as aulas que darão início a sua jornada rumo à liberdade financeira:

Comece a correr atrás das suas metas hoje mesmo nestas aulas gratuitas

O Jornada da Liberdade Financeira é um curso pago, produzido pela Empiricus Research. Ele é ministrado por especialistas do mercado e reúne conteúdos variados sobre investimentos.

As aulas ensinam como começar a investir, como funciona o mercado de renda fixa, ações, fundos de investimento e quais são os principais conceitos que uma pessoa interessada em ganhar dinheiro precisa saber.

Mas enquanto vários alunos já passaram por este curso pagando seu valor original, você pode acessar parte das aulas de forma totalmente gratuita graças à cortesia da Empiricus Investimentos.

Como dito anteriormente, este módulo disponibilizado pela corretora é o suficiente para dar uma base sólida para quem quer buscar ganhar dinheiro em 2023 e ainda não sabe por onde começar.

Você pode começar a aprender hoje mesmo, não deixe sua meta para depois. As aulas já foram liberadas e tudo que precisa fazer para acessar o material é clicar aqui ou no botão abaixo:

Mas por que a Empiricus Investimentos está fazendo isso?

A resposta é muito simples: ela percebeu o interesse dos brasileiros em ganhar dinheiro e a dificuldade de acesso a conteúdos de qualidade, que de fato fizessem a diferença na vida financeira das pessoas.

O grupo Empiricus nasceu para ajudar o investidor brasileiro pessoa física e oferece uma série de conteúdos para os brasileiros: do básico ao especializado.

Há uma missão social, mas há também uma oportunidade de negócios. Quanto mais pessoas investirem no Brasil, maior é o mercado em que o grupo atua.

Além disso, investidores mais preparados estão mais capacitados para escolher as melhores soluções de investimentos. A Empiricus Investimentos oferece investimentos a taxas competitivas e, muitos deles, são as melhores soluções do mercado.

