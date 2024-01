5 dicas de como se planejar financeiramente para 2024

O começo de um novo ano é sempre um momento para fazer um balanço do ano que passou e planejar o que virá. Fazer mais exercício físico, escolher melhores opções alimentares, terminar a faculdade, aprender uma nova língua são algumas das metas de ano novo que sempre aparecem na agenda dos brasileiros. Mas outro destaque importante também faz parte: o planejamento financeiro.

A meta pode até assustar, afinal, o controle das finanças é sempre um exercício diário. Entretanto, algumas estratégias podem auxiliar e deixar a vida financeira mais saudável e leve. Pensando nisso, a EXAME Invest separou algumas dicas de especialistas para começar 2024 com o pé direito.

Faça um balanço das suas contas

Para planejar o futuro, é necessário olhar para o passado. Sendo assim, o primeiro passo é fazer um balanço de contas, ou seja, entender como está a sua situação financeira atual. Dessa forma, organize todas as receitas e despesas do ano para poder identificar onde está gastando demais e onde pode economizar.

“Faça uma análise e, caso esteja endividado, veja se é possível trocar uma dívida cara por uma mais barata, como a dívida do cartão de crédito, que possui uma alta taxa de juros rotativos, por um empréstimo. O importante é avaliar os valores, prazos e as taxas de juros do novo débito, que precisa ser menor do que as dívidas atuais do cartão de crédito rotativo ou cheque especial”, aponta André Oliveira, CEO da CredFácil, rede de franquias de soluções financeiras.

Registre suas despesas mensais

Você pode até achar que é bom de memória, mas para um bom planejamento financeiro, o registro dos gastos é fundamental. Assim como o balanço das contas passadas, registrar os gastos futuros pode auxiliar no controle financeiro.

“Manter os gastos registrados é o primeiro passo para evitar dívidas e fazer um planejamento de médio e longo prazo para a vida financeira”, explica Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa.

Caso as ferramentas online não sejam seu maior dom, a Serasa disponibiliza gratuitamente uma planilha de planejamento financeiro para 2024. Como sugestão, Aguiar dá a dica de criar uma aba para cada mês, permitindo fazer comparações e acompanhar a média dos gastos. “É muito importante ser transparente consigo mesmo, preenchendo as informações de forma absolutamente fidedignas para que os cálculos automáticos estejam de acordo com a realidade”, diz.

Reduza os gastos

Um bom planejamento financeiro pode ser resumido em uma palavra: equilíbrio. Uma das principais maneiras de terminar o ano com as contas no azul é reduzir os gastos. Para isso, uma avaliação de prioridades pode auxiliar. De acordo com sua realidade, estabeleça onde é possível cortar.

Segundo os especialistas, essa parte pode ser a mais difícil, afinal, todo mundo deseja se dar ao luxo de algum mimo, seja uma refeição fora de casa, ou roupas novas. Entretanto, ao analisar o cenário como um todo, o corte de gastos pode ser menos doloroso do que se imagina: sabe aquela assinatura de streaming que você fez há alguns meses para assistir uma única série, mas não utiliza mais?

Aumente as receitas

Reduzir os gastos é importante, mas nada melhor do que sempre ter um dinheiro extra. A mudança de trabalho pode ser uma tarefa mais radical, mas o aumento de receitas pode vir de outras fontes, como a venda de produtos ou serviços online, de roupas e sapatos antigos, ou até alguns trabalhos freelancers da área que você atua.

Estabeleça metas financeiras

Estabelecer metas é fundamental para compreender onde você quer chegar. Por exemplo, você pode se propor a pagar uma dívida, economizar para uma viagem ou investir para o futuro. Contudo, os especialistas enfatizam que é importante estabelecer metas reais. Sendo assim, nada de “juntar R$ 1 bilhão até o fim do ano”.

“É importante lembrar que o controle financeiro é um processo contínuo e que pequenas ações fazem uma grande diferença. Construindo uma maturidade financeira, você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos”, afirma Oliveira.