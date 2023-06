10 carros mais vendidos no Brasil: veja preço do seguro

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ 2.622,83, valor médio do seguro do Argo, em Florianópolis e podem chegar a R$ 12.685,18, valor médio do seguro do Jeep Compass, em Salvador.

As informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador).

O levantamento apontou que no mês de maio preço médio do seguro no país é de R$ 5.388,02[/grifar]. Na comparação com março, houve uma queda de 2,5%. De acordo com Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, o leve ajuste nos valores era esperado. “Notamos que as seguradoras continuam fazendo alguns reajustes nos preços, após as quedas registradas no início do ano. Trata-se de um movimento natural do mercado”, explica.

10 carros mais vendidos

1º- NOVO POLO COMFORTLINE TSI 1.0 FLEX AUT. 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.358,83 Rio de Janeiro R$ 6.236,98 Florianópolis R$ 2.646,26 Porto Alegre R$ 5.079,35 Curitiba R$ 3.823,78 Recife R$ 4.434,82 Belo Horizonte R$ 4.771,39 Goiânia R$ 3.968,74 Palmas R$ 5.216,4 Brasília R$ 3.226,51 Salvador R$ 6.236,98

2º- NOVO ONIX HATCH 1.0 12V FLEX MANUAL 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.604,29 Rio de Janeiro R$ 5.544,22 Florianópolis R$ 3.322,95 Porto Alegre R$ 3.791,08 Curitiba R$ 4.451,84 Recife R$ 4.329,19 Belo Horizonte R$ 4.546,29 Goiânia R$ 4.535,52 Palmas R$ 4.165,46 Brasília R$ 3.492,82 Salvador R$ 5.544,22

3º- T-CROSS 1.0 12V TSI FLEX AUT. 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.276,13 Rio de Janeiro R$ 6.507,57 Florianópolis R$ 3.541,69 Porto Alegre R$ 4.689,74 Curitiba R$ 4.137,51 Recife R$ 4.565,77 Belo Horizonte R$ 5.623,45 Goiânia R$ 6.507,57 Palmas R$ 5.997,9 Brasília R$ 3.259,39 Salvador R$ 6.507,57

4º-NOVO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX MANUAL 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.093,1 Rio de Janeiro R$ 6.023,02 Florianópolis R$ 3.554,04 Porto Alegre R$ 3.900,08 Curitiba R$ 4.610,91 Recife R$ 4.374,15 Belo Horizonte R$ 5.335,03 Goiânia R$ 4.143,62 Palmas R$ 4.412,5 Brasília R$ 3.792,09 Salvador R$ 5.756,1

5º- COMPASS LIMITED 1.3 T270 FLEX AUT 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 8.087,8 Rio de Janeiro R$ 12.144,92 Florianópolis R$ 5.118,38 Porto Alegre R$ 9.737,52 Curitiba R$ 5.606,66 Recife R$ 10.845,47 Belo Horizonte R$ 9.234,71 Goiânia R$ 11.809,35 Palmas R$ 11.198,95 Brasília R$ 6.448,9 Salvador R$ 12.685,18

6º- NOVO TRACKER 1.0 12V TURBO FLEX AUT. 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.341,7 Rio de Janeiro R$ 6.113,54 Florianópolis R$ 3.302,68 Porto Alegre R$ 5.217,97 Curitiba R$ 3.744,01 Recife R$ 5.807,67 Belo Horizonte R$ 5.918,58 Goiânia R$ 6.113,54 Palmas R$ 6.113,54 Brasília R$ 3.697,91 Salvador R$ 6.113,54

7º- CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.876,73 Rio de Janeiro R$ 5.615,9 Florianópolis R$ 3.065,49 Porto Alegre R$ 5.615,9 Curitiba R$ 3.965,31 Recife R$ 4.019,41 Belo Horizonte R$ 5.361,84 Goiânia R$ 5.615,90 Palmas R$ 5.615,88 Brasília R$ 3.059,81 Salvador R$ 5.615,9

8º-ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.086,83 Rio de Janeiro R$ 6.290,61 Florianópolis R$ 2.622,83 Porto Alegre R$ 4.285,48 Curitiba R$ 3.264,91 Recife R$ 3.928,47 Belo Horizonte R$ 4.975,1 Goiânia R$ 3.801,1 Palmas R$ 3.803,63 Brasília R$ 3.465,63 Salvador R$ 4.408,38

9º- NOVO HR-V ADVANCE 1.5 16V TURBO FLEX AUT 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 53.57,42 Rio de Janeiro R$ 10.943,74 Florianópolis R$ 4.373,06 Porto Alegre R$ 7.662,94 Curitiba R$ 4.442,72 Recife R$ 6.960,89 Belo Horizonte R$ 7.781,04 Goiânia R$ 9.664,61 Palmas R$ 7.924,59 Brasília R$ 4.557,54 Salvador R$ 10.333,89

10º -NIVUS COMFORTL.200 TSI 1.0 FLEX AUT. 4P