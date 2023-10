Yield de 30 anos sobe para nova máxima com Fed

Os juros sobre os títulos de 30 anos do Tesouro americano subiram para o nível mais alto desde 2007, diante do pessimismo crescente de que o Federal Reserve manterá o custo do dinheiro elevado e o governo dos EUA precisará emitir mais dívida para financiar o déficit público. Os yields mais curtos também atingiram novas máximas.

O rendimento que os investidores exigem para comprar Treasuries de 30 anos no mercado secundário saltou 0,08 ponto percentual, para 4,869%. Os yields das notas com vencimentos mais curtos já haviam atingido os níveis mais altos desde pelo menos 2007, e ampliaram a alta nesta terça-feira. Os yields saltam à medida que os compradores pagam menos pelos títulos, e quem vende tende a sair perdendo.

A escalada dos yields é em parte justificada pelas expectativas de que o Fed possa elevar novamente os juros, como sugeriu a chefe da regional do banco central americano em Cleveland, Loretta Mester. Mas a magnitude da alta continua a confundir os especialistas. O estrategista Jay Barry, do JPMorgan, disse que pode ser o efeito de um desmonte de posições compradas, que apostavam em queda dos yields.

“Estávamos preocupados de que o posicionamento e aspectos técnicos de hedging pudessem ser um fator negativo contínuo para os Treasuries”, disse.