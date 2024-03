XPeng Motors tem queda nas ações após Alibaba reduzir participação

A XPeng Motors anunciou, nesta quinta-feira, 21, o término do acordo de nomeação de diretores com a Taobao China, uma subsidiária da Alibaba. Logo em seguida o Alibaba reduziu sua participação nas ações americanas da empresa. Como resultado, as ações da XPeng Motors caíram mais de 7%, chegando a US$37,3 dólares de Hong Kong por ação.

Em resposta, a XPeng Motors afirmou que o ajuste estratégico da Alibaba, com a redução de suas atividades não relacionadas ao comércio eletrônico, não se limita apenas à XPeng. Desde a redução de participação em dezembro do ano passado, a participação do Grupo Alibaba na XPeng diminuiu, e essa ação atual do Grupo Alibaba tem um impacto pequeno nos negócios da XPeng.

A XPeng e a Alibaba continuarão a colaborar em pesquisa e desenvolvimento, marketing e sistemas de serviços. A Alibaba e a Alibaba Cloud ainda são um dos parceiros estratégicos mais importantes da XPeng Motors.

A XPeng Motors enfatizou que a Volkswagen, por meio de sua colaboração conjunta, obteve um assento de observador no conselho da XPeng Motors, o que tem um impacto mais direto e amplo nos negócios reais da empresa chinesa, como cooperação em plataformas tecnológicas, redução de custos na cadeia de suprimentos e canais de marketing. A Volkswagen ainda tem muita confiança no futuro da cooperação entre as duas empresas.

De acordo com o formulário 144 apresentado pela XPeng Motors na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a subsidiária da Alibaba, Taobao China Holding Limited, planeja vender 33 milhões de ações da XPeng Motors ADS com um desconto de 1,4% a 2,9% em relação ao mercado, totalizando cerca de US$ 314 milhões, com um preço de venda entre US$ 9,6 e US$ 9,75 por ação, abaixo do preço de mercado. A data de venda está prevista para 20 de março de 2024.

O anúncio indica que as ações ADS a serem vendidas foram adquiridas antes do IPO em 12 de setembro de 2019.

E esta não é a primeira vez que a XPeng Motors sofre redução de participação por parte do Alibaba. Em dezembro do ano passado, o Alibaba vendeu 25 milhões de ações ADS, totalizando cerca de US$391 milhões, equivalente a 50 milhões de ações ordinárias.

Na época, um porta-voz do Alibaba afirmou que a venda das ações da XPeng Motors foi feita de acordo com seus objetivos de gestão de capital, destacando que “a XPeng Motors é um dos líderes no campo de veículos elétricos na China, e estabelecemos uma relação de cooperação estratégica com eles. Acreditamos no futuro da XPeng Motors e esperamos continuar a colaboração com a empresa.”

A XPeng Motors também respondeu publicamente, afirmando que “a Alibaba começou a investir estrategicamente na XPeng Motors desde a rodada de financiamento Série A em 2017. A redução de participação pela Alibaba faz parte da estratégia de realizar retornos para os acionistas conforme comunicado no relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023, e não reflete uma mudança na visão sobre a XPeng. Além disso, a Alibaba continua sendo o segundo maior acionista da XPeng Motors, detendo cerca de 8%, e continuará a colaborar profundamente com a XPeng Motors em áreas como computação em nuvem.” A Volkswagen é atualmente o terceiro maior acionista da XPeng.

Fonte:21jingji.com