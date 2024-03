Primeiro trem urbano de hidrogênio do mundo passa por teste de operação completa com carga

O primeiro trem urbano de hidrogênio do mundo realizou nesta quinta-feira, 21, um teste de operação com carga a uma velocidade de 160 km/h na linha de testes da CRRC Changchun Railway Vehicles (doravante referida como CRRC Changchun).

Durante o teste, o trem teve um consumo médio de energia real de apenas 5 kWh por quilômetro, e uma autonomia máxima de mais de mil quilômetros.

Isso marca a primeira vez no mundo em que um trem de hidrogênio a 160 km/h passou por uma verificação completa de desempenho em todos os sistemas, cenários e níveis.

O transporte urbano de hidrogênio possui vantagens como ser limpo e ecológico, de fácil operação e manutenção, curto período de construção e baixo investimento fixo, além de características como alta velocidade, grande capacidade, embarque e desembarque rápidos, segurança e inteligência.

O trem foi desenvolvido de forma independente pela CRRC Changchun e foi oficialmente lançado em dezembro de 2022. Ele é equipado com um sistema de energia de hidrogênio, aplicando um sistema de fornecimento de energia híbrida distribuída com múltiplos sistemas de armazenamento de energia e hidrogênio. Além disso, o trem utiliza a estratégia de gerenciamento de energia e sistema de controle híbrido de hidrogênio-elétrico desenvolvidos independentemente pela CRRC Changchun.

“Com base nos testes de durabilidade, alta e baixa temperatura, vibração, compatibilidade eletromagnética e segurança contra incêndios do sistema de energia de hidrogênio e componentes-chave do trem de hidrogênio urbano, realizamos testes abrangentes de consumo de energia, autonomia, confiabilidade, tração, frenagem e dinâmica do veículo em diferentes níveis de velocidade”, disse Wang Jian, vice-diretor do Departamento de Novas Tecnologias do Centro de Pesquisa de Engenharia de Carros de Passageiros Ferroviários da CRRC Changchun. Ele também mencionou que este teste foi a primeira vez que a performance real do trem de hidrogênio foi verificada em temperaturas ambiente de -25 °C a 35 °C, e todos os indicadores nos resultados do teste atenderam aos requisitos de design do veículo, com os indicadores de desempenho do veículo alcançando um nível líder internacional.

Profissionais do setor afirmam que a conclusão de alta qualidade dos testes do trem urbano de hidrogênio é um marco importante para a indústria ferroviária e para o desenvolvimento e aplicação da tecnologia de hidrogênio na China, e ajudará a impulsionar ainda mais a realização da autonomia controlável e independente de tecnologias-chave de equipamentos de transporte de alta qualidade.

Fonte: stdaily.com