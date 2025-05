Xiaomi registra lucro recorde de US$ 1,5 bilhão e bilhões em chips para competir com Tesla e BYD

A Xiaomi, fabricante de celulares e veículos elétricos, anunciou na terça-feira, 27, uma receita recorde no primeiro trimestre de 2025.

A receita da companhia ultrapassou 111,3 bilhões de iuans (US$ 15,48 bilhões), acima da média de 107,6 bilhões de iuans compilada pela LSEG, segundo a Reuters. O lucro líquido ajustado da empresa também subiu, chegando a US$ 1,5 bilhão.

Com uma margem de lucro de 10% e uma grande reserva financeira, a Xiaomi se prepara para reforçar sua atuação no mercado automobilístico, concorrendo diretamente com rivais como Tesla e Xpeng.

Mas a estratégia de diversificar a atuação pode ser arriscada. Lei Jun, fundador da empresa, alcançou crescimento acelerado no mercado de carros elétricos, mas ainda não obteve lucro líquido com as vendas. Entretanto, o empresário visa o investimento pesado em novas tecnologias e planeja investir US$ 7 bilhões em chips nos próximos 10 anos.

Reação da concorrência

A competição pelo setor está cada vez mais acirrada. A fabricante chinesa tenta reconstruir a marca após um acidente envolvendo seu primeiro automóvel, que deixou três pessoas mortas em abril deste ano, na China.

Além disso, os concorrentes passaram a travar uma guerra de preços nos últimos meses. A BYD, uma das principais fabricantes de carros elétricos do mundo e concorrente da Tesla, anunciou descontos de até 35% em seus modelos na última semana, com validade até junho.

A Xiaomi anunciou nesta semana seu primeiro modelo de SUV, que impressionou pelos recursos que o diferenciam de modelos semelhantes, como o Model Y da Tesla.

Smartphones ajudam carros elétricos

Segundo uma matéria da agência internacional Reuters, o CEO tem mais margens para assumir riscos pois conta com a estabilidade de seu negócio na fabricação de smartphones e eletrodomésticos, que representaram mais de 80% das vendas no último trimestre.

De acordo com os dados divulgados, o fluxo de caixa livre anual superou US$ 4 bilhões por dois anos consecutivos. A empresa levantou mais de US$ 5,5 bilhões em uma oferta de ações em Hong Kong no início do ano, encerrando março com mais de US$ 15 bilhões em caixa líquido.

Com as ações próximas a uma marca histórica, a Xiaomi considera uma nova captação de recursos em breve, disse o o analista da Morningstar, Dan Baker, à Reuters.