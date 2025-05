Recuperação judicial da Azul nos EUA, ata do Fed e balanço da Nvidia: o que move o mercado

A agenda econômica brasileira ganha protagonismo nesta quarta-feira, 28, com a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), às 15h30, que deve mostrar recuperação na geração de empregos formais em abril, após forte retração em março.

Apesar desse avanço, o dado dificilmente mudará a expectativa de que o ciclo de alta da Selic está próximo do fim — cenário reforçado pelo IPCA-15, que ficou no piso das estimativas. Às 16h, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dará entrevista para comentar os números.

No cenário político, a crise envolvendo o IOF segue pressionando o governo. O setor privado intensifica as cobranças, enquanto projetos de decreto legislativo ganham força no Congresso para derrubar medidas fiscais da Fazenda.

Além disso, a agenda inclui indicadores importantes: às 14h30, o Banco Central do Brasil divulga o fluxo cambial semanal e o Tesouro publica o relatório mensal da dívida pública de abril.

O pedido de recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos também é destaque hoje.

No exterior, a atenção se volta para a ata da última reunião do Federal Reserve, que será divulgada às 15h (horário de Brasília).

Na agenda corporativa, o principal foco está no balanço da Nvidia, que será publicado após o fechamento das bolsas. Analistas mais otimistas apostam que os resultados da gigante de tecnologia podem impulsionar um novo rali das ações americanas, ampliando a alta recente. A Salesforce também divulgará seus números.

À noite, às 22h, o Banco Central da Coreia do Sul anuncia sua decisão de política monetária, acompanhada com atenção pelo mercado internacional.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam sem direção definida na manhã desta quarta-feira, 28.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem tendência clara. No Japão, os índices Nikkei 225 e Topix encerraram o pregão praticamente estáveis. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,25%, enquanto o índice de small caps Kosdaq avançou 0,23%. Na China, o CSI 300 terminou o dia estável, e o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,55%.

Por volta das 7h10, horário de Brasília, os mercados europeus operam em baixa, invertendo a leve alta registrada na abertura. O índice Stoxx 600 cai 0,29%. O FTSE 100, de Londres, recua 0,16%, o CAC 40, de Paris, cai 0,11%, e o DAX, da Alemanha — que bateu recorde na véspera — registra queda de 0,34%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros também operam em leve queda após a forte recuperação de terça-feira. O Dow Jones futuro cai 0,19%, o Nasdaq futuro recua 0,12% e o S&P 500 futuro cai 0,15%. Na terça, o Dow Jones fechou em alta de 1,8%, o S&P 500 avançou 2% e o Nasdaq subiu 2,5%.