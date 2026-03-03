Guerra no Irã pressiona empresas a correrem contra o tempo para concluir IPOs

Empresas que avaliam abrir capital monitoram os desdobramentos no Oriente Médio após a escalada do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos no fim de semana. A volatilidade nos mercados passou a influenciar decisões de companhias que estavam em fase final de preparação para IPOs. Bancos coordenadores discutem alternativas para concluir ofertas que já estão estruturadas.

A europeia Vincorion, fornecedora de tecnologia de defesa, e a MiniMed Group, divisão de dispositivos para diabetes da Medtronic Plc listada nos Estados Unidos, mantêm planos de curto prazo para suas ofertas públicas iniciais, segundo fontes com conhecimento do assunto à Bloomberg. Empresas em estágios preliminares adotam postura mais cautelosa enquanto a operação conjunta de Estados Unidos e Israel no Irã segue em andamento.

A alteração no sentimento do mercado ocorre em um momento em que analistas projetavam um ciclo mais intenso de listagens, incluindo potenciais megas ofertas ligadas à SpaceX e a companhias de inteligência artificial. O cenário remete a abril do ano passado, quando o mercado de IPOs desacelerou após o anúncio de tarifas pelo presidente americano Donald Trump.

“Os investidores estão analisando os eventos do fim de semana”, disse Kevin Foley, chefe de mercados de capitais globais do JPMorgan Chase & Co durante a Conferência Global de Financiamento Alavancado do banco, em Miami. “A esperança é que a situação não se agrave ainda mais.”

“É cedo demais para dizer como isso vai evoluir, mas os mercados ainda estão, em geral, abertos para negócios”, disse Foley.

O conflito ampliou o interesse por empresas do setor de defesa. A Vincorion, fornecedora do sistema de mísseis Patriot da Raytheon Co., deve iniciar nesta semana a apresentação formal de seu IPO em Frankfurt e avalia um cronograma acelerado para a operação, segundo a Bloomberg.

“Para que os IPOs cheguem ao mercado, será realmente uma questão de exposição setorial”, disse Antoine Noblot, chefe de mercados de capitais de ações do Norte da Europa, Oriente Médio e África do BNP Paribas SA. “Também será uma questão de ter um acordo com bases sólidas que permitam entrar e sair do mercado rapidamente.”

A fabricante de armamentos CSG NV adotou estratégia semelhante em janeiro, em Amsterdã. A oferta foi estruturada com preço fixo, incluiu rodadas de apresentação a investidores e contou com € 900 milhões em aportes âncora.

Embora o volume global de IPOs permaneça abaixo dos níveis registrados durante a pandemia, o ano passado apresentou a maior atividade desde 2022, segundo dados compilados pela Bloomberg. Na Ásia, as listagens em Hong Kong alcançaram o maior volume histórico para um mês de janeiro, conforme os mesmos dados.

Na segunda-feira, a indiana Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd., apoiada pela Brookfield, registrou queda de 18% no primeiro dia de negociação em Mumbai. O desempenho reforçou o ambiente de cautela entre investidores institucionais.

Sinal amarelo antes da guerra no Irã

Nos Estados Unidos, o mercado de IPOs já mostrava sinais de retração antes da escalada no Oriente Médio. A Clear Street Group e a Liftoff Mobile, apoiada pela Blackstone, retiraram pedidos de abertura de capital após recuos nas ações de empresas de software e do setor financeiro, associados a preocupações com inteligência artificial. A Liftoff reapresentou o pedido de forma confidencial dias depois. Empresas que estrearam recentemente, como a Generate Biomedicines Inc., encerraram o primeiro dia de negociação abaixo do preço da oferta.

"Com os IPOs recentes não indo particularmente bem e o mercado de ações não apresentando um bom desempenho no momento, a janela de IPOs no curto prazo está basicamente fechada para a maioria das empresas", disse David Erickson, professor adjunto de administração na Columbia Business School e ex-co-chefe de mercados de capitais de ações globais do Barclays Plc.

A oferta da MiniMed registra demanda superior ao volume disponível, e a precificação está prevista para quinta-feira, segundo fontes. Estruturas vinculadas a empresas já listadas tendem a apresentar histórico operacional mais consolidado, o que pode influenciar a percepção de risco.

"Se o atual conflito com o Irã se estender de dias para semanas, o mercado de IPOs pode levar meses para se recuperar", disse Erickson.