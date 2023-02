Voando baixo: o que está preocupando analistas e investidores da Azul (AZUL3) e da Gol (GOLL4)?

Fevereiro não tem sido um bom mês para os papéis das companhias aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4). Desde o primeiro dia do mês até esta sexta-feira, 17, as ações fecharam no campo negativo - e bastante depreciadas. A AZUL4 caiu 34% - chegando ao menor valor histórico - e a GOLL4, 22,5%. Mas, afinal, o que está assustando os investidores?

Parte da resposta tem a ver com os custos de operação, que não sugerem alívio num horizonte próximo. A Petrobras (PETR3/ PETR4), por exemplo, aninciou aumento de 17% no querosene de aviação no começo do mês, depois de uma sequência de quedas. O encarecimento do combustível é sempre uma má notícia para o setor aéreo, isso porque responde por 40% dos custos da operação das companhias aéreas.

Mas a maior parte do medo do mercado passa pelo cenário macroeconômico global, com os juros em todo o mundo subindo ou, como no Brasil, se mantendo em níveis elevados. Nesse cenário, o custo da dívida das companhias foi às alturas.

Renegociação de dívida

A pandemia ainda se reflete em impactos de caixa para as companhias. A Azul, por exemplo, diz que esse efeito foi de mais de R$20 bilhões em sua geração de caixa, o que já está solucionado em 85%. No entanto, há a necessidade de caixa para o exercício de 2023 no valor de, aproximadamente, R$ 3 bilhões. Por isso a empresa começou a negociar seus débitos com arrendadores de aeronaves. Também há R$ 700 milhões a vencer neste ano com os bancos.

Já a Gol anunciou a reestruturação de sua dívida com títulos de dívida emitidos no exterior, após fechar acordo com os acionistas da Abra Group, holding que agregará ações da Gol e da colombiana Avianca, e um grupo de credores detentores de bonds. A reestruturação prevê a injeção de pouco mais de US$ 400 milhões e troca de bonds.

Rebaixamento de rating

Com o caso Ameriacanas (AMER3) deteriorando o mercado de crédito no país, a percepção de risco ficou maior para os credores. Isso respingou nas companhias aéreas. Em 10 de fevereiro, a agência de classificação de risco Ficth Ratings, rebaixou os IDRs de longo prazo em moedas estrangeira e local da Azul e as notas sem garantia de CCC+ para CCC-, e também reduziu o rating nacional de B para CCC.

“Os rebaixamentos refletem os altos riscos de refinanciamento da Azul, as pressões no fluxo de caixa operacional da companhia, a deterioração de sua liquidez, e as restrições mais acentuadas no mercado de crédito local, em função da inadimplência da Americanas”, diz a Fitch.

O argumento é similar ao da S&P, que também reduziu o perfil de crédito da companhia. A agência rebaixou seus ratings de crédito de CCC+ para CCC- na escala global. Ao mesmo tempo, rebaixou o rating de crédito de emissor na escala nacional de brBB para brCCC-. "Esperamos que o déficit de fluxo de caixa e os riscos de refinanciamento da Azul permaneçam altos"

A agência também rebaixou a nota de crédito da Gol. Passou os IDRs em moeda estrangeira e local da de B- para para C, com perspectiva negativa. A agência também rebaixou os ratings dos bonds sem garantia real da Gol Finance para de B- para C e o rating nacional de longo prazo foi de BB+(bra) para C(bra).

Desafios desde a covid-19

A ação da Azul chegou ao seu menor valor histórico na sexta-feira, 17, a R$ 7,79. O maior valor já registrado foi em 28 de janeiro de 2020, pouco antes do início da pandemia, quando atingiu os R$ 62,41. Desde seu a IPO em 2017 até o máximo em janeiro de 2020, a AZUL4 valorizou 197,2%. Agora, do máximo em 2020 até o dia 17 de fevereiro a ação registra queda de 87,5%.

No auge da pandemia, entre os dias 21 de fevereiro de 2020 e 18 de março do mesmo ano, o papel desvalorizou 81,4%, saindo de R$ 55,65 para R$ 10,35 por ação.

A ação da Gol, por sua vez, registra queda de 94% desde setembro de 2006, quando chegou ao seu valor máximo. Na sexta-feira, fechou negociada a R$ 5,93. No momento crítico da pandemia, entre os dias 21 de fevereiro e 18 de março de 2020, o papel se desvalorizou 83,4%, saindo de R$ 33,82 para R$ 5,60.