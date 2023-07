Vale vende fatia de subsidiária de cobre e níquel por US$ 3,4 bilhões

A mineradora Vale (VALE3) assinou nesta quinta-feira, 27, um acordo para vender 13% de sua subsidiária de cobre e níquel, a Vale Base Metals (VBM), por US$ 3,4 bilhões. Considerando o valor pago pela fatia, o negócio avalia a divisão de metais da Vale em US$ 26 bilhões.

Os compradores são Manara Minerals e Engine No. 1. A Manara, uma joint venture entre a mineradora Ma'aden e o fundo soberano da Arábia Saudita (PIF), irá deter deterá 10% da VBM. Já a Engine No. 1, gestora americana focada em investimentos sustentáveis, terá uma participação de 3%.

O montante total de US$ 3,4 bilhões será pago à vista para a VBM na conclusão da transação, sujeita aos ajustes usuais.

O fechamento da transação está previsto para o 1º trimestre de 2024, e ainda deve passar pela aprovação das autoridades regulatórias.

“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na nossa jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócio de Metais para Transição Energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders,” afirmou, em nota, Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.

"Com nosso portfólio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira única para atender à crescente demanda por metais verdes essenciais à transição energética global, ao passo que continuamos comprometidos com práticas socioambientais robustas e com a mineração sustentável", acrescentou.