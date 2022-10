Vale (VALE3): produção de minério de ferro fica estável e vendas crescem 3,5% no 3º trim.

No terceiro trimestre, a produção de minério de ferro da VALE (VALE3) aumentou 21% ante o segundo trimestre, para 89,7 mil toneladas, refletindo o período seco no Sistema Norte, a produção no Sistema Sul e maiores compras de minério de terceiros. O avanço na base anual é de 1,1%, mostrando estabilidade.

A venda de minério de ferro cresceu 7,4% ante o segundo trimestre deste ano e 3,5% ante o terceiro trimestre de 2021, para 69 mil toneladas. As vendas de pelotas de minério de ferro caíram 3,6% ante o trimestre imediatamente anterior, mas aumentaram 6% na comparação com um ano antes, para 77,6 mil toneladas.

"A diferença usual entre produção e vendas no terceiro trimestre foi resultado dos estoques em trânsito ao longo da cadeia", disse a Vale. O objetivo é reverter a situação no próximo trimestre, a depender das condições de mercado.

A produção de níquel aumentou 71,5% ante julho a setembro de 2021 para 51,8 mil toneladas. O avanço também foi de 51,5% na comparação com o segundo trimestre deste ano, quando houve manutenção e e foi concluída a reforma do forno 4 na PT Vale Indonésia. As vendas de níquel aumentaram 13% ante o segundo trimestre, mas ficaram abaixo da produção devido a compromissos de vendas no 4T22 durante a manutenção programada, baixa disponibilidade de containers impactando Onça Puma e congestionamento de embarques no Reino Unido no terceiro trimestre, explica a Vale. Na comparação ano contra ano, as vendas cresceram 6%.

A produção de cobre aumentou 33% ante o segundo trimestre e 7,4% ante o terceiro trimestre, para 74,3 mil toneladas. O resultado vem após manutenção prolongada no moinho de Sossego no primeiro semestre do ano, melhor desempenho da planta de Salobo no trimestre e recuperação de cobre de estruturas que contêm precipitados de cobre nas operações do Atlântico Norte. As vendas de cobre cresceram 37% ante o trimestre imediatamente anterior e 7,8% ante o mesmo período de 2021, em linha com a maior produção.